Covid-19 : les agglomérations de Montpellier et Toulouse passent en zone d'alerte maximale à partir de mardi

Les préfectures de Haute-Garonne et de l'Hérault ont pris cette décision, dimanche soir, après une forte hausse des cas de contamination et des hospitalisations.

En raison d'une forte hausse des cas de contamination au coronavirus, les préfectures de Haute-Garonne et de l'Hérault ont annoncé, dimanche 11 octobre dans la soirée, que les agglomérations de Toulouse et de Montpellier basculaient en zone d'alerte maximale dans la nuit de lundi à mardi à minuit.

La préfecture de l'Hérault explique que l'arrêté concerne Montpellier donc, ainsi que sept communes attenantes : Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Teyran, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Mauguio et Montarnaud. Ces mesures visent à "limiter les grands rassemblements, empêcher les activités à risque et réguler les autres types d’activité pour permettre à la vie économique et sociale de se poursuivre", peut-on lire dans le communiqué.

Sa voisine de Haute-Garonne précise, elle, que 16 communes de l'agglomération toulousaine sont concernées en plus de la ville rose : Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, Plaisance-du-Touch, Cugnaux, Balma, Castanet-Tolosan, Saint-Orens-de-Gameville, Labège, Aucamville, Launaguet, L’Union, Portet-sur-Garonne, Ramonville-Saint-Agne, Auzeville-Tolosane et Quint-Fonsegrives. "Les seuils d’alerte des 3 indicateurs de suivi sont désormais franchis pour Toulouse Métropole, à savoir : le taux d'incidence supérieur à 250 pour 100 000 habitants (252,7), le taux d'incidence pour les personnes de plus de 65 ans supérieur à 100 000 habitants (153,7) et le taux d'occupation en Occitanie des lits Covid en réanimation supérieur à 30% (31,1%)", écrit la préfecture pour justifier sa décision.

De nouvelles restrictions à venir

"Le passage en zone d’alerte maximale entraîne de nouvelles mesures relatives à la fermeture de certains établissements recevant du public (bars, casinos, salles de sports, salles de jeux, lieux d'exposition, salles des fêtes et salles polyvalentes …), à la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé dans les restaurants et à la limitation de la capacité d'accueil dans les centres commerciaux. Ces mesures visent, en régulant un certain nombre d'activités, à limiter les rassemblements, porteurs de risques de propagation", précise le communiqué de la préfecture de Haute-Garonne.

Les préfets de Toulouse et de Montpellier tiendront chacun une conférence de presse, lundi 12 octobre, pour préciser les mesures et le périmètre où elles s'appliquent.