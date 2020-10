DIRECT. Covid-19, sécurité, économie... Regardez l'interview de Jean Castex dans notre édition spéciale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CASTEX

: "Quand on voit un commissariat attaqué, comme récemment à Champigny-sur-Marne, ou quand on voit deux policiers sauvagement agressés comme dans le Val-d'Oise la semaine dernière, on se dit que c'est l'Etat et la République qui sont pris pour cible."



Le Premier ministre évoque la lutte contre l'insécurité, qui fait partie des "priorités" du gouvernement.

: L'interview de Jean Castex sur franceinfo débute. Suivez-la en direct et en vidéo avec nous.

: Cent jours après sa prise de fonction, Jean Castex est l'invité exceptionnel de franceinfo ce matin. Interrogé par Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia, le Premier ministre fera le point sur la politique de l'exécutif face à la pandémie de coronavirus, mais également sur ses conséquences économiques ainsi que sur les enjeux de sécurité. Vous pourrez suivre cet entretien en direct et en vidéo sur le canal 27, ainsi qu'à la radio et sur ce flux.

: On commence tranquillement avec un premier point sur l'actualité :



• L'attaque aux mortiers d'artifice dans la nuit de samedi à dimanche du commissariat de Champigny-sur-Marne, deux jours après que deux policiers en mission en civil ont été blessés, dont un gravement, par balles à Herblay (Val-d'Oise), a suscité un vif émoi chez les forces de l'ordre. Unité SGP police a appelé à la mobilisation dès aujourd'hui devant les services de police de l'Hexagone.



• Prudence si vous prenez la route. Professionnels du cirque, forains, autocaristes, VTC : plusieurs professions organisent des rassemblements ou des opérations escargot ce matin. Ils dénoncent à chaque fois leur situation face à la crise sanitaire.



• Toulouse et Montpellier passeront demain en zone d'alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19, rejoignant la plupart des grandes villes françaises, ont annoncé dimanche les préfectures concernées.



• Cent jours après son arrivée à Matignon, le Premier ministre Jean Castex est l'invité exceptionnel de franceinfo ce matin à 8h30.