VIDEO. Coronavirus : "Non, je n'ai pas téléchargé" l'application StopCovid, reconnaît Jean Castex

Critiquée par son peu d'efficacité et sa faible adoption, l'application StopCovid, censée aider à remonter les chaînes de contamination du Covid-19, n'a pas non plus été installée par le Premier ministre Jean Castex. "Non, je ne l'ai pas fait", a-t-il reconnu sur le plateau de l'émission "Vous avez la parole", jeudi 24 septembre, sur France 2.

Il n'est pas le seul au gouvernement : interrogés, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti et la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa ont reconnu qu'eux non plus n'avaient pas téléchargé l'application, contrairement aux autres ministres dans le public.

"Je ne prends plus le métro", justifie-t-il

"StopCovid, c'est intéressant quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde. Malheureusement, l'exercice de mes fonctions fait que je ne prends plus le métro", a justifié le Premier ministre, assumant de "pousser les Français" à l'utiliser malgré son choix de ne pas le faire.

L'application StopCovid, sortie en juin, doit permettre à ses utilisateurs d'être prévenus s'ils ont croisé récemment, à moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes, un autre utilisateur qui s'est découvert contaminé par le coronavirus responsable du Covid-19.

Elle "n'a pas obtenu les résultats qu'on en espérait, peut-être par défaut de communication", expliquait déjà Jean Castex en août sur France Inter. Téléchargée 2,3 millions de fois, elle n'a permis de notifier que 72 contacts à risque, selon un décompte de la Direction générale de la santé.