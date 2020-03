DIRECT. Coronavirus : "Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront fortement réduits", annonce Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Annonces présidentielles, acte 2. Emmanuel Macron s'adresse de nouveau aux Français, lundi 16 mars, après avoir réuni un Conseil de défense face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus. "Dès demain midi et pour 15 jours au moins nos déplacements seront fortement réduits", a annoncé le président de la République.

Regardez son allocution et suivez ses annonces en direct avec la rédaction de franceinfo.

Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Le dernier bilan dimanche soir faisait état de 127 morts et 5 423 personnes testées positives, soit 36 morts et plus de 900 cas diagnostiqués supplémentaires en 24 heures. Plus de 400 personnes sont hospitalisées dans un état grave.

Vers un report des élections municipales ? Au lendemain d'un premier tour des municipales boudé par une majorité d'électeurs, la question d'un report du second tour prévu dimanche est également sur la table, alors de nombreux responsables politiques le réclame.

Quelles mesures supplémentaires ? L'Elysée a démenti lundi matin qu'un confinement total était imminent, et la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a qualifié de "fake news" la rumeur qui courait dimanche soir d'un confinement immédiat à l'issue du scrutin. Mais avec une situation qui "se dégrade" sur le front de l'épidémie, elle a souligné que le gouvernement prendrait "toutes les mesures" permettant de "modifier en profondeur les comportements" des Français face au coronavirus.

Les cas doublent tous les trois jours. La situation "est très inquiétante" et "se détériore très vite" a lui aussi averti le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Il a mis en garde sur une éventuelle "saturation" des hôpitaux et repris à son compte le "cri d'alerte" lancé sur les réseaux sociaux par des soignants : "Reste chez toi, c'est aussi simple que ça". "Le nombre de cas double désormais tous les trois jours", a-t-il souligné.