Covid-19, déconfinement, relance économique… Suivez en direct l'allocution d'Emmanuel Macron

: Le président rend également hommage à ceux qui ont continué à travailler, malgré les risques.

: Emmanuel Macron justifie son "choix humaniste" de "placer la santé au-dessus de l'économie", face aux voix qui se sont fait entendre récemment contre un confinement trop dur et trop long.

: "Si nous pouvons rouvrir le pays, c'est parce qu'à chaque étape de l'épidémie, chacun a pris sa part. (...) L'Etat a tenu."

: "L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres et il nous faudra l'évolution de l'épidémie pour nous préparer. La lutte contre l'épidémie n'est donc pas terminée. Mais je suis heureux avec vous de cette première victoire contre le virus."

: Les visites dans les Ehpad sont de nouveaux autorisées, ce qui ne constitue pas une nouvelle annonce. C'est toujours à la discrétion des établissements.

: Le second tour des élections municipales est maintenu au 28 juin, poursuit le président.

: "Dès demain, les crèches, les écoles et les collèges se prépareront à accueillir tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normale", annonce Emmanuel Macron.

: "Tout le territoire" sauf Mayotte et la Guyane basculent en zone verte : les restaurants vont donc rouvrir en Ile-de-France.

: "Je veux ce soir vous parler des jours qui viennent (...) et dessiner en quelques lignes notre nouveau chemin."

: Pour suivre l'allocution du président de la République, c'est ici que ça se passe.

: Faisons un point sur l'actualité, un peu avant 20 heures :





Emmanuel Macron doit s'exprimer à la télévision d'ici quelques minutes. Le chef de l'Etat est notamment attendu sur la question d'une éventuelle accélération du déconfinement et sur le thème des violences policières. Son allocution est à suivre dans ce direct.

Le ministre de la Ville Julien Denormandie annonce dans Le Parisien de nouveaux "testings" dans les entreprises afin de déceler des discriminations, en plein débat sur l'intérêt des statistiques ethniques.

La cheffe de la police d'Atlanta a annoncé sa démission après la mort d'un homme noir tué par la police en tentant d'échapper à une interpellation.

: On nous a dit que ça durerait une quinzaine de minutes. Mais vu la profusion de thèmes annoncés, ça pourrait déborder un peu. A voir.

: Bonsoir, connait-on la durée de l'intervention du président ? Merci

: @BabooG75 Le déconfinement, c'est sûr, mais on ignore à quel niveau de détail le président va aller (d'habitude, la mise en oeuvre technique des grandes orientations revenait plutôt au Premier ministre). Le "monde d'après", probablement, il y a besoin d'ouvrir des perspectives, peut-être d'évoquer les plans d'aide aux filières les plus touchées (automobile, aviation, culture etc...). Quant aux thèmes plus politiques, rien n'a filtré, mais ce serait une première que le président débarque en plein discours son Premier ministre. Les éditorialistes misaient plus sur début juillet, après les municipales. Il sera également sans doute question des violences policières et du racisme dans la police, qui a supplanté le coronavirus à la une de l'actualité depuis deux semaines.

: Sur quels thèmes va parler le Président de la République ? Phase 3 du déconfinement ? Réforme des retraites ? Racisme et manifestations ? 2nd tour des municipales ? Remaniement ?

: @Kentin17300 Grosse cote, comme disent les parieurs ! Cette hypothèse a été évoquée dans Le Figaro, qui relatait un échange que le président de la République avait eu avec des donateurs lors d'une visioconférence. Mais l'Elysée a démenti auprès du journal, puis encore plus catégoriquement à l'AFP. Si jamais Emmanuel Macron démissionnait ce soir, le scrutin devrait se tenir d'ici la fin juillet, ce qui n'est pas une période idéale pour mener campagne.

: Et si Macron annonçait sa démission ce soir ??

: On ne va pas jouer à Madame Irma en vous annonçant en avance ce que va annoncer le président de la République. En revanche, il a déjà laissé entrevoir ce qu'il n'annoncerait pas, lors d'une rencontre avec des éditorialistes en fin de semaine : pas de retour de l'ISF, pas de changement de cap économique et pas d'abandon de la réforme des retraites.

: Mea culpa : j'ai commis une petite erreur en répondant à un lecteur tout à l'heure, qui m'interrogeait sur le caractère différé ou non de l'intervention du président de la République ce soir. Emmanuel Macron est normalement censé enregistrer en ce moment son intervention, qui devrait durer une vingtaine de minutes et sera diffusée à 20 heures.

: Bonjour @Alice 22, il s'agira d'une prise de parole en direct depuis l'Elysée, à partir de 20 heures. Vous pourrez évidemment la suivre avec nous dans ce live.

: Bonsoir. Je voulais savoir si l'allocation du président sera en direct ou rediffusé ? Merci !

: Ils attendent beaucoup de l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir. Les restaurateurs ont repris le travail, mais la clientèle n'est pas au rendez-vous. "On a assez de tables, mais on n’a pas assez de clients. On travaille à -50%, parce qu’il n’y a pas de touriste, pas d’étrangers, et trop de gens chez eux", se désole ainsi auprès de France 3 le propriétaire d'une brasserie à Limoges (Haute-Vienne).



: "Plus vite on déconfinera, plus vite on repartira travailler, consommer, voyager, plus vite on sauvera l'emploi."



Sur RTL, le "patron des patrons" demande au chef de l'Etat d'"accélérer le déconfinement" "s'il se confirme que la pandémie est sous contrôle".

: L'ONG Human Rights Watch appelle Emmanuel Macron à annoncer des "réformes concrètes" afin de mettre fin aux "contrôles d'identité abusifs et discriminatoires" et au "racisme au sein des forces de l'ordre". Elle réclame la mise en place de "récépissés de contrôle d'identité".

: Sur franceinfo, l'eurodéputé RN Gilbert Collard appelle le chef de l'Etat à démissionner, à dissoudre l'Assemblée nationale, à annoncer un référendum ou à annoncer un remaniement ministériel., en réponse "à l'humeur belliqueuse du pays".

: Réouverture des restaurants, protocole sanitaire dans les écoles, gestion de la crise par l'exécutif, racisme dans la police, climat... Si vous voulez un aperçu des principaux sujets sur lesquels Emmanuel Macron sera attendu ce soir, voici l'article qu'il vous faut.

: Un petit point sur l'actualité avant la sieste (pas pour moi, promis) :



• Pour la première fois en deux mois, Emmanuel Macron prononcera une allocution télévisée, ce soir, à 20 heures. Le chef de l'Etat est notamment attendu sur la question d'une éventuelle accélération du déconfinement et sur le thème des violences policières.



• Faut-il autoriser les statistiques ethniques en France ? La proposition, relancée par la porte-parole du gouvernement et soutenue par le ministre de la Ville, fait débat. Le Rassemblement national y voit "une régression" avec "un prisme exclusivement ethnique".



• Pour la première fois en deux mois, l'Iran a recensé plus de 100 nouveaux morts journaliers du Covid-19. Plus tôt, la Chine a annoncé 57 nouveaux cas en 24 heures, là aussi le plus haut chiffre quotidien depuis deux mois dans le pays.





• La cheffe de la police d'Atlanta a annoncé sa démission après la mort d'un homme noir tué par la police en tentant d'échapper à une interpellation. Des manifestants ont mis le feu à un restaurant devant lequel Rayshard Brooks a trouvé la mort.

: Pour le politologue Jean-Daniel Levy, "deux franges de la population s'affrontent aujourd'hui sur le regard porté à l'égard de la police d'un côté et sur le regard porté à l'égard du racisme de l'autre". Il juge "inenvisageable" que le chef de l'Etat, "garant de l'unité de la nation", ne se prononce pas sur le sujet ce soir.

: "La chose la plus importante que j'attends du président de la République ce soir, c'est de faire droit aux aspirations de cette jeunesse qui se mobilise."



Le député ex-LREM réclame, sur France Inter, salue les actions de la jeunesse pour le climat et contre le racisme. Il réclame "des mesures fortes pour protéger les jeunes qui risquent d'être les premiers sacrifiés" de la crise économique.

: A quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron, le chef du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, propose "une fiscalité 'bleu, blanc, rouge'". "Une entreprise qui relocaliserait bénéficierait pendant cinq ans de 50% de dégrèvement de ses cotisations et de 100% s'il s'agit d'un secteur stratégique", suggère-t-il dans Le JDD (article abonnés).

: Enfin, à quelques heures de la quatrième allocution d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise sanitaire, Le JDD, Le Parisien ou encore Le Bien Public se penchent sur cette intervention très attendue.



















: "Si le président de la République ne réaffirme pas un soutien plein et entier à la police nationale (...), il va falloir s'attendre à ce que le mouvement prenne de l'ampleur avec des actions et manifestations de policiers"



Des policiers réunis devant les Champs-Elysées ont accusé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de les avoir "lâchés".

