DIRECT. Réouverture des restaurants et des cafés, retour à l'école, réouverture des frontières : suivez la nouvelle étape du déconfinement annoncée par Emmanuel Macron

: Thomas Piketty revient aussi sur la forme que prend la prise de parole du chef de l'Etat et dénonce, dans la l'allocution solennelle, l'absence de journalistes et de questions.

: L'économise Thomas Piketty commente l'allocution d'Emmanuel Macron au micro de France Inter. Selon lui, le président de la République est trompeur lorsqu'il affirme que les impôts ne vont pas augmenter pour faire face à la crise.

: Quoiqu'il en soit, le procédé révolutionnaire expérimenté par Moderna fait rêver scientifiques et investisseurs. Au fil des recherches, le PDG est devenu milliardaire, et met déjà la pression sur les gouvernements européens pour leur faire passer commande et signer des chèques pour un hypothétique vaccin. Toutes les précisions dans notre article.









: Alors que les premiers tests ont été faits sur 45 personnes, l'annonce encourageante ne concernait que... 8 d'entre eux. On ne sait presque rien des 37 autres personnes, même si Moderna promet une publication scientifique complète.

: Dans la course au vaccin contre le Covid-19, une entreprise semble faire la course en tête : Moderna. La firme américaine, dirigée par un Français, a annoncé des résultats encourageants après des premiers tests en mai. Mais derrière l'effet d'annonce et les millions de dollars qu'il a engrangé, se cachent de nombreux doutes. Nous en parlons dans cet article.

: Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, indique sur France 2 qu'elle "souhaite la suppression de l'attestation employeur dans les transports" mais estime que le port du masque dans les transports en commun franciliens "devra rester obligatoire encore plusieurs semaines".

: Crèches, écoles et collèges rouvriront pour tous les élèves à partir de lundi prochain. Avant les précisions du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, nous répondons dans cet article à quatre questions sur ce retour en classe.









: Et pour celles et ceux qui doutent des infos publiées par le RER D, je tiens à préciser que le RER A disait la même chose hier.

: Vous êtes très nombreux à me demander si les règles de distanciation sont toujours en vigueur dans les transports et si les attestations sont toujours nécessaires en Ile-de-France aux heures de pointe. Bien sûr, les règles de distanciation sont maintenues : le virus circule moins qu'il y a quelques semaines mais il circule toujours et il n'a pas disparu. Quant à l'attestation dans les transports franciliens aux heures de pointe, elle est toujours nécessaire, selon le compte Twitter du RER D.

: Bonjour, une attestation est-elle toujours requise lors des heures de pointe dans le métro à Paris ?

: Bonjour, une question, les règles de circulation dans les transports en commun à paris sont elles maintenues ? ( horaires et autorisation employeur notamment) . Merci à vous!