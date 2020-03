DIRECT. Coronavirus, municipales... Regardez l'allocution d'Emmanuel Macron

#CORONAVIRUS Bonsoir @Giulia43. Vous avez raison et nous n'avons pas eu le temps de vous le dire : il n'y aura pas, ce soir, de point quotidien au ministère de la Santé, comme c'était le cas jusqu'ici. Santé publique France n'a pas non plus actualisé son bilan quotidien. Emmanuel Macron s'exprimant à 20 heures, il annoncera peut-être lui-même ces chiffres. Dans tous les cas, nous vous tiendrons au courant.