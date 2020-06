Covid-19 : Emmanuel Macron prendra la parole dimanche

En duplex dans le 23h de franceinfo mercredi 10 juin, Caroline Motte, journaliste au service politique de France Télévisions, précise les contours de l’intervention du chef de l’Etat programmée dimanche soir à la télévision. "Si Emmanuel Macron a choisi de s’exprimer dimanche, c’est parce qu’on arrive à une étape finale, décisive. ll y a trois mois le confinement débutait en France et aujourd’hui le Conseil scientifique estime que l’épidémie est contrôler."

Un tournant dans l’épidémie

Et la journaliste d’ajouter : "On arrive donc logiquement à un tournant qui justifie une intervention présidentielle. Alors va-t-il annoncer une accélération du déconfinement ? Cela dépendra sûrement de la réunion avec le Conseil scientifique vendredi. Le chef de l’Etat devrait tirer les leçons de cette crise sanitaire et de sa gestion. Puis, il reviendra sur les décisions prises par le gouvernement pour relancer l’activité économique. L’occasion de rappeler que c’est lui seul l’initiateur de ces mesures durant cette période inédite."

Le JT

Les autres sujets du JT