Déconfinement : les Français se relâchent-ils ?

Trente jours après le déconfinement, une brise de liberté souffle sur Dijon (Cote-d'Or). Dans la rue, les Dijonnais oscillent entre prudence et relâchement. "On voit beaucoup de personnes avec des masques, mais on peut avoir tendance à oublier le virus", constate un jeune homme. "Je pense qu'il faut encore faire quelques efforts pendant deux à trois semaines", estime un autre habitant.

"On a envie de profiter de la vie"

Depuis huit jours, les clients peuvent jouir d'un plaisir retrouvé : celui de s'asseoir en terrasse autour d'un verre. "On a l'impression que ça reprend et on a tout de suite envie de profiter pour revoir nos amis et notre famille. On a envie de profiter de la vie", explique un client. Les gérants ont du s'adapter. Il faut garder un mètre d'écart entre les tables, le port du masque est obligatoire pour les serveurs.

