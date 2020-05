Zones vertes : attention au relâchement

J-2 avant le déconfinement annoncé par les autorités françaises, un moment tant attendu par les Français après quasiment deux mois d'isolement. Les Français vont enfin pouvoir retrouver leurs proches et, dès lundi 11 mai, les pique-niques, les repas de famille ou encore les soirées entre amis seront de nouveau autorisés, à condition qu'ils ne regroupent pas plus de 10 personnes. Mais attention au relâchement

Les gestes barrières demandés

À Toulouse (Haute-Garonne), par exemple, les sentiments sont partagés entre envie de retrouvailles festives et prudence. Un appel à un apéro général a pourtant été lancé sur les réseaux sociaux. Les scientifiques craignent que la sortie du confinement soit synonyme de relâchement et donc d'aggravation de l'épidémie de coronavirus. Pour eux, le déconfinement ne doit donc en aucun cas être un retour à la normale et les gestes barrières doivent encore être appliqués, afin d'éviter que les autorités ne soient obligées de sévir.