Covid-19 : des élèves et leurs parents jugent le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire

Si en primaire, la détection d'un cas de Covid-19 entraînera la fermeture de la classe, dans les collèges et les lycées seuls les adolescents non vaccinés devront rester chez eux, durant une semaine. Une mesure qui divise élèves et parents.

"Le fait qu'ils soient forcés de rentrer chez eux alors que ce n'est même pas leur décision de se faire vacciner ou pas, je ne sais pas si c'est juste." Rachel, qui s'apprête à entrer en Terminale, est dubitative à la lecture du protocole sanitaire en vigueur pour la rentrée scolaire.

Au premier cas positif détecté, tous les élèves de plus de 12 ans non vaccinés dans la classe devront rentrer chez eux, pour une période de sept jours. Les adolescents vaccinés, ou immunisés car contaminés au cours des deux derniers mois, pourront rester au collège ou au lycée.

Les non-vaccinés davantage contaminés, et plus transmetteurs

La mère de Matteo, tout comme de nombreux enseignants, critique aussi cette différence de traitement, rappelant que les élèves, même vaccinés, peuvent être porteurs du Covid-19 et le transmettre. La probabilité est cependant beaucoup plus faible. Selon une grande étude israélienne publiée en février 2021, menée sur 1,2 million de patients, une personne ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech présente dix fois moins de risques d'être contaminée. Et d'après une modélisation de l'institut Pasteur, une personne non-vaccinée a douze fois plus de risques de transmettre le Covid-19 qu'une personne vaccinée.

Matteo n'est justement pas d'accord avec sa mère. Pour lui, obliger les élèves non vaccinés et cas contacts à rester chez eux est un moindre mal.

"De toute façon, si les élèves non-vaccinés et cas contacts ne s'isolent pas chez eux, on va tous finir en distanciel." Matteo, lycéen de Terminale à franceinfo

Ce lycéen de Terminale estime que ce protocole sanitaire plutôt drastique doit "permettre à une majorité de suivre les cours" et pousser certains "à se faire vacciner, plutôt que tous nous passer en distanciel."

En sixième, beaucoup pourraient rester chez eux

Il y a aussi la question des élèves de sixième, qui ont majoritairement moins de douze ans et ne sont pas concernés par la vaccination. Tandis que pour toutes les écoles maternelles et élémentaires, la détection d'un cas de Covid-19 entraînera la fermeture de la classe, en sixième, la même règle que pour les classes supérieures s'appliquera. Les élèves vaccinés, ou immunisés, pourront aller en cours. Les autres, souvent la grande majorité, devront rester chez eux, car beaucoup des élèves de sixième ont moins de douze ans, et ne peuvent donc pas accéder à la vaccination.

"Pas la fin du monde si une semaine par-ci ou par-là saute", juge Sébastien, dont la fille entre au collège à la rentrée de septembre. "Maintenant, j'aimerais bien qu'elle reste en classe autant que possible. C'est quand même mieux qu'elle soit en cours." Sébastien n'est pas inquiet pour autant. Il compte sur sa fille studieuse, pour s'organiser, même à distance.

À noter que le protocole sanitaire dans chaque établissement pourra toutefois être par la suite abaissé ou relevé en fonction des données locales d'évolution de l'épidémie, selon l'échelle de quatre niveaux prévue par le ministère. C'est le niveau 2 qui est pour l'instant appliqué partout dans le pays.