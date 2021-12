Covid-19 : "Dans la gestion de cette crise, ce gouvernement est le plus souvent en retard", dénonce Brice Hortefeux

Le député européen et ancien ministre de l'Intérieur pense que la France aurait dû prendre des mesures de restrictions pour les fêtes de fin d'année.

"Dans la gestion de cette crise sanitaire, ce gouvernement n'est jamais en avance, rarement dans les temps et le plus souvent en retard", a lancé Brice Hortefeux (LR), député européen, ancien ministre de l’Intérieur, et soutien de Valérie Pécresse pour la présidentielle, lundi 27 décembre sur franceinfo, alors qu'un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu à 16h, en visioconférence.

Face au variant Omicron, Brice Hortefeux estime que la France aurait dû prendre exemple sur certains de ses partenaires européens : "les Pays-Bas ont confiné leurs 17 millions et demi d'habitants depuis le 19 décembre". L'élu européen cite également l'Allemagne qui "a décidé" le 21 décembre dernier "que toutes les manifestations sportives devaient être à huis clos".

"Si j'étais en responsabilité, je prendrais une décision qui serait une décision de restrictions à l'occasion de cette fin d'année" Brice Hortefeux à franceinfo

"J'observe qu'aux Pays-Bas, ils ont demandé à ce que la soirée du 31, les familles ou les amis se regroupent à quatre maximum", a ajouté Brice Hortefeux. Dans l'hypothèse où une telle mesure serait appliquée en France, l'ancien ministre prône "des contrôles" et "un appel à la responsabilité" pour la faire respecter.

Le pass vaccial "n'est pas suffisant"

Alors que la moyenne des nouveaux cas de Covid-19 en France s'est établie à 70 000 ces sept derniers jours, selon Santé publique France, l'ancien ministre de l'Intérieur attend "naturellement" que le gouvernement prenne de nouvelles mesures. "On va proposer au Parlement un pass vaccinal, je pense personnellement que c'est que c'est une bonne chose, mais que ce n'est pas suffisant".

"Pendant des semaines et des semaines, le gouvernement a tout misé sur la vaccination et le monde entier sait que cela n'est pas suffisant" Brice Hortefeux à franceinfo

Brice Hortefeux "'aimerait que la France suive le monde entier et ne soit pas à l'écart". Selon lui, "il faut, comme l'a fait Valérie Pécresse, se poser la question du report de la réouverture des classes" à la rentrée.