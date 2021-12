Le Covid-19 et les fêtes, les meetings de campagne, Valérie Pécresse... Le "8h30 franceinfo" de Brice Hortefeux

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

8h30 franceinfo Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus Du lundi au dimanche à 8h33

Le député européen, ancien ministre de l'Intérieur et soutien de Valérie Pécresse pour la présidentielle 2022, était l'invité du 8h30 franceinfo, lundi 27 décembe 2021.

Brice Hortefeux (LR), ancien ministre de l'Intérieur, eurodéputé et soutien de Valérie Pécresse pour la présidentielle était l'invité du 8h30 franceinfo, lundi 27 décembre 2021. Il répondait aux questions de Céline Asselot et Jean-François Achilli.

La cinquième vague du Covid-19 et Omicron

Alors que le nombre de contaminations a connu un pic ce week-end, Brice Hortefeux, estime que le gouvernement aurait dû prendre des "restrictions" supplémentaires en prenant exemple sur les Pays-Bas ou l'Allemagne. Selon lui, l'éxécutif a eu tort de "tout miser sur la vaccination".

La campagne présidentielle

Les grands meetings comme celui d'Eric Zemmour ont-ils encore leur place en pleine recrudescense épidémique ? "Je pense que c'est terminé", a répondu l'ancien ministre de l'Intérieur. La bataille politique aura lieu "dans les médias, particulièrement dans les chaînes infos. Cela peut être des débats, des expressions, face aux journalistes et aux citoyens. Dans la presse écrite aussi et sur les réseaux sociaux", a-t-il défendu.

Valérie Pécresse, "seule alternative" à Macron

Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, est-elle justement à l'aise sur TikTok ? "Elle connait parfaitement les réseaux sociaux, elle est plus de son époque que moi", juge Brice Hortefeux. "Elle a montré qu'elle était très bonne. On peut avoir tous les artifices de la communication, si on n'a pas le fond il n'y a rien". Selon lui, la présidente de la région Ile-de-France incarne le rassemblement de la droite : "C'est une unité retrouvée qui fait plaisir". "La seule alternative à Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse", a conclu l'eurodéputé.