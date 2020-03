Coronavirus : pendant le confinement, les victimes de violences familiales pourront donner l’alerte par SMS au 114

Ce numéro gratuit sera accessible par SMS dès mercredi, promet le ministère de l'Intérieur.

Jusque-là, le 114 est un numéro d'urgence destiné aux personnes sourdes et malentendantes. Mais en temps de confinement, il sera aussi accessible aux personnes victimes de violences intrafamiliales. Et ce, dès mercredi 1er avril. C'est ce qu'a annoncé Christophe Castaner. "Nous mettrons en place à partir de demain, la possibilité de donner l'alerte par simple texto pour qu'ensuite les forces de sécurité intérieure interviennent", a déclaré le ministre de l'Intérieur, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Le SMS devra être adressé au "114". Les opérateurs derrière ce SMS d'urgence préviendront ensuite les forces de l'ordre en leur transmettant les coordonnées de la victime. "C'est un dispositif qui est au départ porté par le CHU de Grenoble, et est dédié aux personnes sourdes et malentendantes, en permettant une communication par SMS, a expliqué auprès de l'AFP Christophe Castaner. Le confinement ne doit pas être un terreau à la violence intrafamiliale. Nous nous sommes aperçus que malgré tous les dispositifs qui sont montés en puissance depuis un an, il pouvait y avoir encore un trou dans la raquette".

Un numéro accessible pendant la durée du confinement uniquement

"Il y a soit des numéros de conseils, soit des numéros d'urgence, soit le tchat mais si je n'ai pas internet et si je ne peux pas sortir, qu'est-ce qui se passe ?, a interrogé Christophe Castaner. Il restait donc le texto d'alerte. Il permet d'appeler au secours sans se faire entendre" par les auteurs de violences.

Ce SMS d'urgence sera accessible aux victimes de violences intrafamiliales pendant la seule durée du confinement. Mais Christophe Castaner a d'ores et déjà sollicité la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr pour qu'elle puisse être saisie à l'avenir, également par SMS.

