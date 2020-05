Coronavirus : les Sud-Coréens se ruent vers les plages

La plage de Sokcho en Corée du Sud a été prise d'assaut le week-end dernier, les 2 et 3 mai. Les Sud-Coréens profitaient d'un week-end férié. "Ce sont nos premières vacances familiales cette année qui durent plus d'un jour depuis que le Covid-19 a commencé à se répandre", explique une mère de famille. Le nombre de cas de Covid-19 a chuté ces derniers jours en Corée du Sud.

Les rassemblements autorisés à partir du 6 mai

Dimanche 3 mai, un assouplissement des mesures de distanciation sociale a été annoncé. Mais la population reste prudente. "On a délibérément concentré les vacances en famille sur les espaces ouverts avec de la nature et on a évité d'aller dans des endroits qu'on a l'habitude de visiter et qui risquent d’être bondés, comme les installations intérieures ou les parcs aquatiques. On a également préparé des masques et des désinfections pour les mains", précise une autre mère de famille. Les rassemblements et événements seront autorisés à compter du mercredi 6 mai, à condition que des mesures de désinfection soient prises.