Coronavirus : l'exemple de la Corée du Sud est-il à suivre ?

Les Sud-Coréens respirent mieux depuis lundi 20 avril. Certains salariés ont pu retourner au travail. Mais, les règles ont changé : prise de température régulière, horaires flexibles, réunions limitées et distanciation obligatoire. Ces mesures sont bien comprises car l'essentiel est ailleurs. Il y a encore deux mois, la Corée du Sud était le deuxième foyer mondial de coronavirus après la Chine. Aujourd'hui, le pays ne compte que 10 600 cas et 237 décès.

Désinfection quotidienne des lieux publics

Des chiffres éloquents qui prouvent l'efficacité de la méthode sud-coréenne avec d'abord des tests disponibles pour des dizaines de milliers de personnes. Pas de pénurie de masque non plus, il y en a pour tout le monde, ainsi que du gel hydroalcoolique distribué gratuitement dans le métro. Quant à la désinfection, elle est quotidienne dans les rues et les lieux publics. Des efforts et une discipline qui permettent aux autorités de relâcher la pression, mais pas totalement.

