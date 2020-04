DIRECT. Coronavirus : plus de 2 700 morts en 24 heures aux Etats-Unis, l'un des pires bilans journaliers

Ce qu'il faut savoir

Le nombre de morts sur 24 heures est brutalement reparti à la hausse aux Etats-Unis mardi, avec 2 751 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Il s'agit de l'un des plus lourds bilans enregistrés sur une journée par un pays. Le Sénat américain a adopté mardi 21 avril à l'unanimité un nouveau plan de près de 500 milliards de dollars pour soutenir les PME durement frappées par la crise et aider les hôpitaux et renforcer le dépistage du coronavirus. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron en Bretagne. Le président se déplace dans cette région mercredi pour soutenir la filière agricole et alimentaire frappée par l'épidémie. Il sera sans ses ministres qui rendent leurs copies sur le déconfinement le même jour à Paris.

L'école reprend en Nouvelle-Calédonie. Une partie des élèves de Nouvelle-Calédonie a repris mercredi le chemin de l'école avec des effectifs réduits de moitié, des régles d'hygiène et des consignes de distanciation pour lutter contre le coronavirus. Seuls les scolaires de la province sud (47 000 habitants environ), où se situe la capitale Nouméa et 75% de la population, sont concernés par cette rentrée.

Moins de patients hospitalisés et de malades en soins intensifs en France. Le solde d'admissions à l'hôpital demeure négatif, s'est félicité, mardi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, avec 478 personnes hospitalisées en moins par rapport à lundi. Le nombre de personnes en réanimation baisse aussi pour le 13e jour consécutif (5 433, contre 5 683 mardi). Au total, on compte 20 796 décès liés au coronavirus en France en additionnant les chiffres des hôpitaux et des Ehpad.

Les décès repartent à la hausse au Royaume-Uni. 828 morts supplémentaires ont été recensés à l'hôpital, selon un bilan publié mardi par le ministère de la Santé britannique. Le pays dénombre désormais 17 337 morts en milieu hospitalier au total et 129 044 contaminations. Ce bilan ne prend pas en compte les morts dans les maisons de retraite britannique.