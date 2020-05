Coronavirus : les 34 réponses à vos questions les plus fréquentes sur le déconfinement

#OnVousRépond : franceinfo mobilise ses équipes pour tenter de répondre à vos interrogations sur l'épidémie de Covid-19. Cet article est consacré aux conditions du déconfinement mis en place à partir du 11 mai.

La France traverse une grave crise sanitaire avec l'épidémie de Covid-19, qui suscite des interrogations légitimes. Franceinfo reçoit ainsi des milliers de questions dans les domaines les plus variés. Les équipes du numérique, de la radio et de la télévision sollicitent des médecins, des experts, les pouvoirs publics et autres spécialistes pour vous apporter des réponses précises et vérifiées, dans le cadre de notre opération #OnVousRépond.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des réponses à vos questions autour du déconfinement mis en place à partir du 11 mai, de la levée progressive des restrictions et des obligations qui en découlent, du retour à la vie sociale ou encore des conséquences sur les conditions de travail.

Vous pouvez aussi retrouver sur notre site nos réponses sur le confinement, la santé et l'organisation du travail et de l'emploi.

Vos questions sur les paramètres du plan de déconfinement

Sur quels critères s'établira la classification des départements en niveau "vert" ou "rouge" ?

– @DonDiegoDeLaVega

Chaque jour, le directeur général de la santé présente une carte de la France colorée par départements. Elle indique les territoires encore sous tension et ceux qui se trouvent dans une situation plus favorable face à l'épidémie. Les premiers seront marqués d'une couleur rouge, les autres d'une couleur verte.

Pour l'heure, deux critères permettent de classer les départements : le taux de nouveaux cas dans la population sur une période de sept jours et les capacités hospitalières régionales en réanimation. Certains départements sont classés temporairement en orange. Dans ces zones, "il n'y a pas d'indicateur en rouge mais il y a un indicateur au-dessus des normes et seuils fixés", a expliqué le ministre de la Santé. "S'il y a moins de 6% des habitants qui vont aux urgences pour suspicion de coronavirus, le département apparaît en vert. Si c'est entre 6 et 10%, le département apparaît en orange. En rouge, c'est lorsqu'il y a plus de 10%", a précisé Olivier Véran. A partir du 7 mai, ces cartes seront déterminantes pour les conditions du déconfinement et les départements orange basculeront soit en vert soit en rouge.

A compter du 11 mai, une nouvelle carte doit être publiée, enrichie d'un troisième critère : la capacité en tests et en détection des cas contacts dans chaque département.

Si on se situe en "zone rouge", le déconfinement aura-t-il lieu chez nous ?

– @emy68

Dans son discours, Edouard Philippe n'a pas précisé la liste exhaustive des restrictions qui seront prises dans les départements rouges. A titre d'exemple, le Premier ministre a toutefois expliqué que les lieux publics comme les parcs et jardins resteront fermés dans ces départements.

Le gouvernement a publié une série d'infographies résumant les activités possibles et les services ouverts, selon qu'on se situe dans une zone verte ou rouge. La réouverture des collèges, à partir du 18 mai, sera par exemple limitée aux départements où la circulation est faible. Aucune autre restriction différenciée n'a été dévoilée pour l'instant.

#CORONAVIRUS #COVID19 | Retrouvez le détail des mesures concernant la vie sociale et les activités dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement présentée par @EphilippePM.

Pour plus d'informations https://t.co/YllvaHRyt0 pic.twitter.com/ZKhrWM0RNQ — Gouvernement (@gouvernementFR) May 2, 2020

A quoi correspond la date du 2 juin évoquée par Edouard Philippe ?

– @aaaaa

Le plan de déconfinement est structuré en plusieurs phases, dont la première débute le 11 mai. Edouard Philippe a expliqué dans son discours vouloir procéder par périodes de trois semaines. Le 2 juin correspond à la mise en place de la deuxième phase du déconfinement, si les conditions sanitaires le permettent. C'est par exemple à partir de cette date que les cafés et les restaurants ainsi que les lycées pourraient rouvrir.

Cette période de trois semaines permettra de "vérifier que les mesures mises en œuvre permettent de maîtriser l'épidémie". La stratégie du gouvernement repose sur trois piliers : "protéger, tester, isoler". Un objectif de 700 000 tests virologiques par semaine a été fixé d'ici au début du déconfinement. Lorsqu'une personne "aura été testée positive", a expliqué Edouard Philippe, "tous ses cas contacts seront testés et invités à s'isoler" à domicile ou dans un hôtel.

Vos questions sur les déplacements

Avec le déconfinement, pourra-t-on sortir de chez nous librement et sans attestation ?

– @Pierre

Après le 11 mai, l'attestation ne sera plus nécessaire pour se déplacer dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour de son domicile. Pour l'heure, nous ne savons pas comment sera calculée cette distance (à vol d'oiseau ou par la route). Pour vous faire une idée de ce périmètre, franceinfo a représenté, pour six grandes villes, cette distance sur une carte, et vous propose de le réaliser autour de votre domicile. Au-delà de ce rayon de 100 kilomètres, les déplacements sont autorisés uniquement pour "motif impérieux, familial ou professionnel" et il faudra se munir d'une attestation de déplacement.

Qu'est-ce qu'un motif familial ou professionnel impérieux ?

– @Jeng25

Pour le moment, c'est flou. Plusieurs préfectures définissent un motif impérieux par le fait que sa "nécessité ne saurait être remise en cause". Cela inclut (mais ne se limite pas) à la blessure d'un proche, l'accompagnement d'une personne vulnérable ou non autonome, la gestion d'un décès… "Si on doit aller s'occuper d'un proche qui est fragile, a par exemple indiqué la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Au fond, la philosophie qui est la nôtre, c'est toujours de faire confiance et d'éviter de se déplacer au maximum entre les régions et les départements. Quand vous n'aurez pas le choix, vous pourrez le faire."

Pour ce qui est du motif professionnel impérieux, la plateforme de tchat mise en place par la police nationale indique qu'il doit être justifié par un contrat, une convention de stage, un justificatif étudiant ou une attestation de votre employeur. La porte-parole du gouvernement a cité l'exemple des "transporteurs routiers qui doivent faire de longues distances, traverser plusieurs départements, plusieurs régions".

En attendant d'avoir des précisions plus fines de la part des autorités, il convient de faire preuve de prudence : un policier peut très bien estimer que les déplacements que vous évoquez ne tombent pas dans cette catégorie et vous verbaliser. Vous pouvez néanmoins contester la contravention.

Après le 11 mai, sera-t-il possible de se rendre dans les départements limitrophes, tant que l'on reste à 100 km maximum de son domicile ?

– @Marie

La réponse des autorités est confuse. Les services de Matignon ont d'abord confirmé auprès de franceinfo qu'il serait possible de le faire sans motif impérieux, familial ou professionnel... tant que votre déplacement ne va pas au-delà des 100 kilomètres de votre domicile. Mais une série de tweets publiés sur le compte du gouvernement semble indiquer l'inverse.

#CORONAVIRUS #COVID19 | Les déplacements inter-régionaux ou inter-départementaux seront réduits aux seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux, pour des raisons de limitation de la circulation du virus.

Sollicité par franceinfo, le ministère de l'Intérieur se montre plus prudent. "Il n'y a pas d'interdiction de franchissement de barrières administratives", entre des zones rouges et des zones vertes, a précisé le ministre de l'Intérieur. "Ce dispositif se construit sur la confiance et la responsabilité, il n'est pas arrêté dans ses modalités, nous le préciserons dans la semaine qui vient", a nuancé Christophe Castaner, laissant présager d'autres annonces sur ce point dans les prochains jours.

Connaissez-vous la date à laquelle nous pourrons sortir au-delà des 100 km de notre domicile ?

– @Mimi

Non, nous ne connaissons pas encore cette date. Un point d'étape doit être réalisé après trois semaines de déconfinement, le 2 juin. Selon l'état de l'épidémie à ce moment-là, de nouvelles mesures de déconfinement pourront être décidées.

Quid des Parisiens qui ne sont pas confinés chez eux ? Pourront-ils retourner à leur domicile le 11 mai ?

– @Paris

Cela sera possible mais de manière "ordonnée", a indiqué le secrétaire d'Etat aux Transports. "Nous allons organiser dans les prochains jours le retour de ceux qui le veulent", sachant que le nombre de trains restera très limité au moins jusqu'au 2 juin et que la SNCF continuera à ne pas vendre plus de la moitié des sièges, a précisé Jean-Baptiste Djebbari.

Paris intra-muros s'est vidé de 11% à 12% de ses habitants depuis la mise en place du confinement, le 17 mars, et même de 22% à 23% si l'on prend en compte ceux qui y séjournent sans y résider, selon une étude de l'Insee publiée le 8 avril.

Vos questions sur les mesures sanitaires

Dans quel cas le port du masque sera-t-il obligatoire ?

– @Marian

Les masques seront obligatoires dans les transports en commun, ainsi que dans les taxis et les VTC qui ne disposent pas d'un écran de protection en Plexiglas. Dans les transports publics, "les opérateurs devront s'organiser pour permettre, même dans le métro, de respecter les gestes barrières", a souligné Edouard Philippe.

A l'école, tous les enseignants de l'Education nationale devront porter un masque lorsqu'ils feront cours, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Au collège, le port du masque devait être obligatoire pour les élèves et le personnel, comme annoncé par Edouard Philippe devant l'Assemblée nationale. Pour les collégiens, il ne le sera que "si la distanciation sociale ne peut être respectée", a précisé le Premier ministre au Sénat, lundi 4 mai. Il sera en revanche "prohibé" pour les enfants en maternelle et il n'est "pas recommandé" pour les élèves en primaire "compte tenu des risques de mauvais usage", a justifié Edouard Philippe. Dans les crèches, il sera obligatoire pour les professionnels de la petite enfance mais interdit pour les enfants de moins de 3 ans.

Dans les commerces, le port du masque sera simplement recommandé, pour le personnel et les clients. Toutefois, un commerçant pourra conditionner l'entrée dans son magasin au port du masque. Au travail, le masque ne sera pas obligatoire mais Edouard Philippe a invité "toutes les entreprises à équiper leurs salariés".

Que se passera-t-il si on ne veut pas porter de masque dans un lieu où il est obligatoire ? Des sanctions seront-elles prises ?

– @Clecle

On sait encore peu de choses sur la façon dont seront réalisés les contrôles, qu'il s'agisse de ceux concernant le port du masque ou de ceux portant sur les déplacements. Le secrétaire d'Etat aux Transports a toutefois apporté quelques éclaircissements : "Le 11 mai, nous allons aborder cette journée avec un peu de souplesse, mais dès le 12, il faudra que tout le monde soit doté d'un masque" dans les transports. "Il y aura contrôle et possiblement sanction", a précisé Jean-Baptiste Djebbari. L'amende pourrait s'élever à 135 euros, a précisé le secrétaire d'Etat au Parisien.

Le pouvoir de verbalisation dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sera étendu notamment aux agents des transports en commun, après le 11 mai. "Les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints volontaires, les réservistes de la police et de la gendarmerie nationale ainsi que (…) les agents de sécurité assermentés dans les transports, mais aussi les agents des services de l'autorité de la concurrence pour les commerces, pourront constater le non respect des règles de l'urgence sanitaire et le sanctionner", a indiqué le ministre de l'Intérieur. Ces contrôles pourront donc être effectués aussi bien par les forces de l'ordre que par les opérateurs de sûreté de la SNCF et de la RATP.

Les masques seront-ils distribués gratuitement dans toute la France ?

– @Gaëlle



Non, il n'y aura pas de distribution nationale gratuite de masques. Pour autant, les collectivités locales peuvent organiser des distributions, comme c'est déjà le cas dans certaines communes. "Nous soutiendrons financièrement les collectivités locales qui achètent à compter de ce jour des masques grand public en prenant en charge 50% du coût des masques dans la limite d'un prix de référence", a précisé le Premier ministre.

Est-il prévu qu'il y ait des points de vente de masques (ou, soyons fous, de distribution) dans les gares ?

– @SNCF



Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a concédé que la distribution de tous les masques ne pourrait pas être assurée par la compagnie ferroviaire. Les usagers auront la possibilité d'en acheter dans les gares, notamment dans les points Relay, a-t-il précisé sur France 2. Dans les gares d'Ile-de-France, des masques chirurgicaux seront distribués aux voyageurs "pendant les trois premières semaines du déconfinement", a annoncé la présidente de la région, Valérie Pécresse, dans une interview au Journal du dimanche (article payant).

Quel est le prix moyen des masques grand public ?

– @KaRa94

La secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher a promis que les masques grand public coûteraient "entre 2 et 3 euros pour les masques lavables réutilisables, soit entre 10 et 30 centimes l'usage".

Alors que le prix des masques chirurgicaux a été plafonné à 95 centimes l'unité, la secrétaire d'Etat ne souhaite pas encadrer celui des masques en tissu pour l'instant. "Comparer les prix ne serait pas légitime", a-t-elle justifié sur RTL, tant il existe de masques de qualités différentes. Face au risque d'abus, Agnès Pannier-Runacher a promis des enquêtes de la direction générale de la répression des fraudes "chaque semaine, avec des relevés de prix, circuit de distribution par circuit de distribution", pour garantir l'accès à des prix raisonnables. En cas d'abus, le gouvernement n'exclut cependant pas de plafonner leurs prix, comme il l'a fait pour les gels hydroalcooliques.

Les masques pour le public, chirurgicaux et en textile, sont vendus dans les pharmacies, bureaux de tabac, petits commerces et dans la grande distribution.

L'application StopCovid pour identifier les cas contacts d'une personne malade est-elle disponible ? Sera-t-elle obligatoire ?

– @Dejane

Après avoir été plusieurs fois repoussée, l'application StopCovid semble cette fois en bonne voie. Le secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O, a annoncé sur BFM Business, le 5 mai, que le dispositif de traçage numérique entrerait en phase de test la semaine prochaine. Il passera ensuite devant les députés le 25 mai, avant d'être déployé à grande échelle le 2 juin.

L'application suscite des inquiétudes, notamment "en termes de libertés", a reconnu Edouard Philippe lors de son discours à l'Assemblée. Le gouvernement a assuré que son utilisation se ferait sur la base du volontariat.

Le projet de loi sur le déconfinement prévoit par ailleurs la mise en œuvre d'un "système d'information" pour traçer les personnes malades et leur entourage. "Il s'agira de collecter des données d'ordre non médical, mais aussi (...) d'ordre médical pour les porter à la connaissance d'un grand nombre d'intervenants", comme les médecins, l'Assurance-maladie ou encore les agences régionales de santé, a déclaré Olivier Véran. Ces données "ne seront pas récoltées aux fins d'une application et les systèmes d'information dont on parle juridiquement et techniquement sont indépendants de StopCovid", a précisé le ministre de la Santé.

Vos questions sur l'école

Est-ce que le volontariat concerne les parents pour amener leurs enfants à l'école ou les mairies pour les ouvrir ?

– @Lejourdapres

Les maires vont être impliqués dans la mise en application de certaines mesures de déconfinement. Mais il y aura bien un choix à faire pour les parents d'envoyer ou non leurs enfants à l'école, sur la base du volontariat.

Nuançons toutefois la notion de "volontariat". Jusqu'au 1er juin, les parents qui souhaitent garder leurs enfants pourront continuer à bénéficier du chômage partiel, si le télétravail est impossible dans leur cas. Après cette date, les conditions deviendront plus strictes. Pour rester au chômage partiel, les parents devront justifier d'une attestation de l'école mentionnant que l'établissement n'est pas en mesure d'accueillir leurs enfants.

Comment les collèges vont-ils rouvrir ?

– @Fbzh

La réouverture des collèges pourra être "envisagée" à partir du 18 mai, "seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible", a averti Edouard Philippe. Les collégiens de sixième et de cinquième seront les premiers concernés par le retour en classe. Pour les élèves de quatrième et de troisième, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a précisé qu'une décision serait prise "fin mai", en fonction "de l'évolution de la situation sanitaire et sociale".

Le port du masque grand public sera obligatoire pour les enseignants et le personnel de l'établissement. Pour les élèves, il ne sera exigé que si les conditions de distanciation risquent de ne pas être respectées. "Nous fournirons des masques au personnel de l'Education nationale et aux collégiens", a précisé le Premier ministre, le 4 mai.

La couleur du département conditionnera-t-elle la reprise de l'école en primaire, comme c'est le cas pour les collèges ?

– @Maman

A priori, le gouvernement souhaite proposer "une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire". Contrairement aux collèges – dont la réouverture est conditionnée à la progression du virus localement –, les plus jeunes élèves devraient avoir la possibilité, sur la base du volontariat, de retourner à l'école.

Précisons que dans la plupart des écoles primaires, le 11 mai sera une journée de prérentrée pour les enseignants. Les écoliers ne feront leur retour en classe qu'à partir du lendemain ou des jours suivants.

Qu'en est-il du baccalauréat de français que doivent passer les lycéens fin juin ?

– @enseignant-en-télétravail



Les élèves de terminale passant un bac général, technologique ou professionnel seront évalués cette année uniquement via le contrôle continu. Seule l'épreuve d'oral de français a été maintenue. On ignore encore, en revanche, dans quelles conditions cette épreuve va se dérouler fin juin. Si la décision de rouvrir les lycées était prise fin mai, les élèves ne disposeraient plus que d'un mois pour préparer l'oral.

Pour justifier cette décision, le ministère de l'Education avance sur son site qu'il s'agit d'une "épreuve particulière, pour laquelle les élèves se préparent toute l'année et présentent une liste de textes". Cette liste pourra être allégée, "pour tenir compte de la période de confinement et ses conséquences sur les élèves". Elle comprendra au minimum 15 textes pour les élèves en filière générale et 12 textes en filière technologique.

A-t-on des informations pour les concours Paces et de classes préparatoires ?

– @Thomas



Le concours des étudiants en première année commune aux études de santé (Paces) sera organisé à partir de la troisième semaine de juin. Certains étudiants, interrogés par Le Parisien, s'inquiètent des conditions sanitaires dans lesquelles les épreuves se dérouleront.

Concernant les concours d'entrée dans les grandes écoles, les épreuves seront organisées du 20 juin au 7 août. "Les candidats auront accès à leur classement par école au plus tard le 8 août, pour un début des procédures d'appel à partir du 12 août au plus tard, afin de permettre le maintien des dates de la rentrée de septembre", précise le site du ministère de l'Enseignement supérieur.

Qu'est-ce qui est prévu pour la réouverture des crèches ?

– @Ad



Les crèches seront rouvertes à partir du 11 mai avec des groupes de 10 enfants maximum. L'accueil étant limité, les enfants des soignants et des professeurs seront prioritaires, ainsi que ceux des "couples d'actifs ne pouvant pas télétravailler" et des "familles monoparentales", a précisé Edouard Philippe. Le port du masque grand public sera obligatoire pour les professionnels de la petite enfance. En revanche, les enfants de moins de 3 ans ne porteront pas de masque.

Vos questions sur le travail

Mon employeur peut-il m'obliger à revenir travailler le 11 mai ?

– @Meldusoir

"Le télétravail doit être maintenu partout où c'est possible au moins dans les trois premières semaines" après le 11 mai, a martelé Edouard Philippe dans son discours. Toutefois, votre employeur peut exiger de vous une présence sur votre lieu de travail, mais il a aussi l'obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses employés, comme nous l'expliquons dans cet article. En cas de retour physique en entreprise, il peut par exemple mettre en place des horaires décalés ou des pauses fractionnées pour assurer la distanciation physique. Edouard Philippe a demandé le port du masque sur les lieux de travail où la distanciation n'est pas possible.

Si toutefois vous estimez que vos conditions de travail font peser un danger grave et imminent sur votre santé ou votre vie, vous pouvez exercer votre droit de retrait en vertu des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail. Mais attention : si des mesures visant à protéger votre santé ont été prises, votre employeur peut contester l'exercice de votre droit de retrait et effectuer une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail.

Qu'en est-il des travailleurs considérés comme personnes à risque après le 11 mai ?

– @Sylvie



Le Premier ministre n'a pas fait mention d'un éventuel retour au travail des personnes considérées comme vulnérables face au virus (malades chroniques, femmes enceintes... la liste complète est ici). Durant le confinement, les salariés les plus fragiles, employés dans une entreprise où le télétravail est impossible, peuvent obtenir un arrêt de travail via le site de la Sécurité sociale, selon certains critères. Sa durée est fixée à trois semaines. Depuis le 1er mai, la plupart des personnes qui bénéficient d'arrêts de travail, en raison de leur vulnérabilité ou de celle de leurs proches, ont basculé vers des mesures de chômage partiel (sauf pour les fonctionnaires, les professions libérales et les travailleurs indépendants). "On ignore encore combien de temps cette mesure perdurera", prévient l'avocate Caroline André-Hesse, auprès de franceinfo.

Le dispositif d'activité partielle sera-t-il maintenu ?

– @anonyme

Oui. Il restera en place jusqu'au 1er juin, a déclaré le Premier ministre. "Il nous faudra ensuite l'adapter progressivement, afin d'accompagner la reprise d'activité si l'épidémie est maîtrisée", a-t-il ajouté. Dans certains secteurs, comme l'hôtellerie et la restauration, le chômage partiel restera pris en charge "à taux plein" après le 1er juin, tandis que les autres entreprises devront contribuer aux salaires dans des "proportions raisonnables", a indiqué la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur BFMTV, le 5 mai.

Quelque 11,3 millions de salariés bénéficiaient de ce dispositif au 29 avril, a déclaré la ministre du Travail, soit plus d'un salarié sur deux du secteur privé.

Les mesures pour permettre aux parents de garder leurs enfants seront-elles reconduites ?

– @Maman-en-questionnement

Concernant les arrêts pour garde d'enfants, le "système restera en l'état au mois de mai", a promis la ministre du Travail. "Tout parent pourra déclarer qu'il ne peut pas faire garder son enfant et bénéficiera de l'activité partielle", a ajouté Muriel Pénicaud.

Si, après le 1er juin, l'école n'est pas en mesure d'accueillir tout le monde, les parents pourront obtenir une attestation de l'école pour rester en chômage partiel, a ajouté la ministre.

Vos questions sur la vie sociale et les loisirs

Est-ce que les dîners entre amis seront à nouveau autorisés ? Et si oui, combien de personnes maximum ?

– @BrettSinclair

Vous pourrez de nouveau organiser des dîners de famille ou entre amis à partir du 11 mai, mais à une condition : maximum 10 personnes autour de la table ! "Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés seront limités à 10 personnes", a indiqué le Premier ministre.

Quid des mariages ?

– @Futur-marié

Après le 11 mai, les mairies continueront de reporter les mariages, "sauf urgence", a précisé le Premier ministre. Il n'a cependant pas détaillé les situations relevant de l'urgence. Sur le calendrier, Edouard Philippe s'est montré vague, déclarant que ces reports auront cours jusqu'à l'arrivée de "jours meilleurs". Les lieux de culte ne pourront pas organiser de cérémonies avant le 2 juin.

Les plages seront-elles fermées jusqu'en août ?

– @Dav

Pour le moment, leur fermeture n'est actée que jusqu'au 1er juin, si l'on en croit le discours du Premier ministre. Si la situation sanitaire le permet, vous pourrez peut-être profiter des plages de sable près de chez vous cet été.

Je suppose que les salles de sport resteront fermées ?

– @Lol



Effectivement. Le 11 mai, "il ne sera possible, ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs ou de contact", a déclaré le Premier ministre. La phase 2, début juin, pourrait changer la donne et certaines salles de sport sont déjà prêtes à accueillir leurs clients.

En revanche, la pratique du vélo, du footing et des sports de plein air "seront possibles avec une distance minimale de sécurité", a annoncé la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Un guide sur la reprise de l'activité sportive a été publié par le ministère.

Les bibliothèques et médiathèques seront-elles accessibles au public après le 11 mai ?

– @Fr



Oui, a priori cela pourra être possible. "S'agissant des activités culturelles, parce qu'ils peuvent fonctionner plus facilement en respectant les règles sanitaires, les médiathèques, les bibliothèques et petits musées, si importants pour la vie culturelle de nos territoires, pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai", a déclaré le Premier ministre.

Edouard Philippe a parlé de la réouverture des "petits musées" le 11 mai. Qu'est-ce qu'un petit musée ?

– @Loulou24

Cette réouverture est conditionnée au nombre de visiteurs d'un musée. On peut lire en creux les critères de ce qu'est un petit musée dans la définition qu'a donnée Edouard Philippe de ce qu'est un grand musée, "qui attire un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie".

Vos questions sur les services et les commerces

A-t-on des nouvelles par rapport à la réouverture des centres commerciaux ?

– @Une-vendeuse



Edouard Philippe a annoncé qu'à l'exception des cafés et restaurants, les commerces pourraient rouvrir leurs portes le 11 mai à condition de "respecter un cahier des charges strict, limitant le nombre de personnes présentes en même temps dans le magasin". Toutefois, en ce qui concerne les grands centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés, susceptibles d'attirer des clients hors du bassin de vie, leur réouverture est conditionnée à un accord préfectoral. Pour l'heure, la plupart des préfets sont encore en réflexion. Localement, certains mastodontes commerciaux ont déjà reçu une autorisation de réouverture pour le 11 mai, comme le centre Polygone de Montpellier.

Quand rouvriront les coiffeurs ?

– @Robo



Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, souhaite que "les coiffeurs puissent rouvrir à partir du 11 mai", mais dans des conditions sanitaires strictes, a-t-il précisé sur BFMTV. Le coiffeur Franck Provost, président du Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), a quant à lui expliqué, sur RTL, que "chaque client devra se laver les mains quand il rentrera avec du gel hydroalcoolique, et venir avec un masque". Le groupe Dessange a de son côté publié son protocole d'hygiène, qui prévoit notamment une désinfection systématique de l'ensemble du matériel (brosses, ciseaux, coussins repose-tête, etc.). "Normalement, on devrait être bons pour le 11", juge Franck Provost.

Un commerçant peut-il imposer le contrôle de température à l'entrée de son enseigne ?

– @Arnaud



Un commerçant aura le choix de conditionner l'entrée dans son magasin au port du masque, a annoncé Edouard Philippe. En ce qui concerne la prise de température, c'est peu probable. Un courrier du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques mentionne qu'il est interdit de demander à des agents de sécurité de prendre la température des clients pour éventuellement les refouler du magasin si le mercure grimpe trop haut. De plus, l'article 225-1 du Code pénal interdit de discriminer les gens en fonction de leur état de santé.

Sait-on quand les auto-écoles pourront reprendre leurs activités ?

– @Reinette



Les organisations professionnelles du secteur sont en discussion avec le ministère de l'Intérieur sur la réouverture des auto-écoles, a indiqué à franceinfo Patrick Mirouse, président de l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (Unidec). Ce dernier estime qu'une réouverture le 11 mai serait "irréaliste et dangereuse". Pour assurer les cours en toute sécurité, les écoles de conduite devront d'abord s'équiper de matériel adapté : visières de sécurité pour les formateurs, masques, gel hydroalcoolique... "Une réouverture de ces établissements à partir du 18 ou du 24 mai, pour une reprise des cours début juin" semble plus "pertinente" pour Patrick Mirouse.

