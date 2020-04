VIDEO. #OnVousRépond : "Mon vœu, c'est que les TGV travaillent cet été". Le PDG de la SNCF a répondu à vos questions

"S’il vous plait, les Français, venez avec un masque quand vous prenez le train." Jean-Pierre Farandou a répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix ainsi qu'à celles des internautes, jeudi 30 avril, au 20 heures de France 2. Interrogé sur la stratégie de la SNCF à partir du déconfinement, le 11 mai, le PDG du groupe a indiqué que le port du masque dans les trains et dans les gares n'était pas à ce stade obligatoire mais vivement recommandé. Les usagers auront la possibilité d'en acheter dans les gares, notamment dans les points Relay, a-t-il précisé, demandant également le maintien du télétravail "le plus longtemps possible" et que les horaires d'entrée dans les bureaux soient les plus étalés possible.

@Dave50120 : "Pourquoi on ne peut pas réserver dans les TER en Normandie ? Il me semblait que le PM avait indiqué réservation obligatoire dans TOUS les trains"

"Oui, alors vous savez que la réservation obligatoire c’est dans les TGV ou les intercités, a répondu Jean-Pierre Farandou. C'est un thème de travail que nous avons avec les régions. Plusieurs sont intéressées pour voir si tout ou partie des TER pourraient effectivement être exploités en réservation obligatoire, peut-être une formule simplifiée pour les trains régionaux. Mais ça fait partie des thèmes de travail pour les TER. Nous avons encore une dizaine de jours pour finaliser ces travaux engagés avec les régions."

@Agnesb : "Quand les billets SNCF pour mi-juin vont-ils être mis à la vente ?"

"C'est encore trop tôt, nous attendons la fin de l’observation de cette première étape de ce déconfinement, a indiqué le PDG de la SNCF. Ensuite, les pouvoirs publics indiqueront comment ils voient la suite. Mais mon vœu à moi, c’est que tous les TGV travaillent, parce que si tous les TGV travaillent cet été, ça veut dire que les Français pouront prendre des vacances et ça, ce serait vraiment une bonne nouvelle."