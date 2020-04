Déconfinement : les masques "ne seront pas gratuits tout le temps pour tous les Français", indique Olivier Véran

Le ministre de la Santé annonce que l'État distribuera des masques "à ses salariés" et que les enseignants et tous les personnels de l'Éducation nationale "porteront un masque" .

Les enseignants et tous les personnels de l'Éducation nationale "porteront un masque" lors du déconfinement à partir du 11 mai, a déclaré Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, mercredi 29 avril sur franceinfo, interrogé sur le port du masque obligatoire pendant les cours. Il y avait jusque-là un petit doute après les propos du Premier ministre mardi.

>> Coronavirus : suivez les dernières informations sur l'épidémie dans notre direct

L'État distribuera des masques à tous ses fonctionnaires, assure le ministre. En revanche, les salariés du privés ou les particuliers recevront des masques par leur employeur ou devront en acheter car ils ne "seront pas gratuits tout le temps pour tous les Français", a-t-il indiqué. Les prix à la vente ne seront pas encadrés.

Alors que le Premier ministre promet au moins 20 millions de masques mis à la disposition des Français, le ministre de la Santé a assuré qu'un grand nombre de masques sera distribué : "Le Premier ministre a fait état de la nécessité pour l'État, pour la France d'équiper ses propres salariés. Il y a les masques qui vont être mis à distribution par le biais des entreprises pour protéger leurs salariés. Il y a les masques qui vont être mis à distribution auprès des collectivités territoriales. L'État a beaucoup accompagné notamment les régions pour qu'elles puissent acquérir des masques en grand nombre, ne serait-ce que pour la question des transports collectifs, des transports en commun". Des masques seront aussi distribués aux "personnes qui sont en précarité" ou qui sont "dans l'obligation d'en porter", ajoute Olivier Véran.

"Tout ne relève pas de l' É tat"

Mais Olivier Véran a insisté sur le fait que "tout ne relève pas de l'État" dans la distribution des masques : "Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'entreprise. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Il y a des pharmacies qui peuvent distribuer et qui sont nombreuses à commander [des masques]. Il y a la grande distribution qui a le pied sur le champignon, prête à pouvoir distribuer. Il y a les collectivités locales, les partenaires sociaux". Il a assuré qu'il y a une "dynamique" et que c'est "une formidable aventure industrielle".

Je ne crois pas que l'accès financier aux masques soit un problème, parce que si ça devait être un problème on interviendrait.Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santéà franceinfo

Le ministre confirme que les masques "ne seront pas gratuits tout le temps pour tous les Français" et qu'ils pourraient coûter "entre deux et cinq euros".