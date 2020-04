Coronavirus : "impossible de continuer son trajet en voiture" sans justifications, prévient le préfet de police de Paris à la veille des vacances

Un dispositif de 38 points de contrôles dans les gares et aux portes de la capitale vise à empêcher les Parisiens de partir en vacances.

Une amende, mais aussi une obligation de faire demi-tour. Didier Lallement, préfet de police de Paris, a indiqué lors d'un point-presse, vendredi 3 avril, qu'"il y aura[it] une impossibilité de continuer son trajet en voiture s'il n'y a pas de justifications" après un contrôle de police.

En effet, ce week-end, les forces de l'ordre mettent en place des contrôles renforcés pour faire appliquer les mesures de confinement et dissuader les Français de partir pour les vacances de printemps en pleine épidémie de coronavirus.

"Nous serons extrêmement sévères"

"Nous serons extrêmement sévères", a martelé Didier Lallement devant la presse. "Les gens qui n'ont pas leur attestation ou qui n'ont pas de justifications seront empêchés de partir, les véhicules seront détournés". Même chose dans les gares, avec "une impossibilité de monter dans les trains" sans raison valable.

Le dispositif de contrôles sera maintenu "tout au long du week-end sur chacun des péages mais aussi sur plusieurs portes de Paris, de manière à faire ces filtrages". Au total, le dispositif comprend 38 points de contrôles dans les gares et aux portes de Paris. "Et pour ceux qui échapperaient à nos contrôles, sur Paris ou l'Ile-de-France, ils rencontreront d'autres forces de police et de gendarmerie en cours de trajet et sur leur lieu d'arrivée", prévient Didier Lallement.

Plus de 8 000 policiers et militaires sont mobilisés en Ile-de-France ce week-end, précise le préfet de police Lallement. La Gendarmerie nationale a indiqué de son côté qu'environ 60 000 militaires seraient mobilisés pour assurer les contrôles dans toute la France, dont sept escadrons de gendarmerie mobile et trois hélicoptères en Ile-de-France.