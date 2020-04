DIRECT. Coronavirus : 1 169 morts en 24 heures aux Etats-Unis, pire bilan journalier dans un pays depuis le début de l'épidémie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Nouveau bilan de l'épidémie de Covid-19 en Allemagne : le pays enregistre près de 80 000 cas de contamination (79 696 précisément), et 1 017 morts liées au virus, selon les données publiées ce matin par l'Institut Robert Koch (RKI). Cela représente 6 174 cas de contamination et 145 décès supplémentaires en 24 heures.

: Bonjour @Geny, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, doit s'exprimer ce matin à ce sujet. Nous suivrons bien sûr son intervention dans ce direct. Concernant les épreuves du baccalauréat, elles "ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme d'habitude, ni au mois de juillet (...) soit elles auront lieu sur le fondement du contrôle continu (...) soit un contrôle continu complet", a déclaré hier soir le Premier ministre, Edouard Philippe. Voici un article vous résumant les scénarios envisagés.

: Bonjour, comment se passera les épreuves de Bac et Brevet ? J ai entendu parler de contrôle continu? Merci

: La ville de New York reste l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis. À elle seule, la ville a enregistré plus de 1 500 morts et près de 50 000 cas confirmés de contamination, d'après un dernier bilan des autorités sanitaires. Pour la première fois, le maire de la ville, Bill de Blasio, a demandé aux habitants de se couvrir le visage lorsqu'ils sortent de chez eux.

: L'épidémie de Covid-19 continue de progresser à grande vitesse aux Etats-Unis, où 1 169 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, soit une hausse d'un tiers par rapport au précédent bilan quotidien. En termes absolus, il s'agit du bilan sur 24 heures le plus élevé jamais enregistré dans un pays depuis le début de la pandémie. Les autorités ont également recensé plus de 30 000 cas de contamination supplémentaires, portant le nombre total d'Américains touchés à plus de 243 000.



: Il s'agit du premier texte des Nations unies depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'Assemblée générale de l'ONU a approuvé hier par consensus une résolution appelant à la "coopération internationale" et "au multilatéralisme" pour combattre le nouveau coronavirus. Le document souligne aussi "la nécessité de respecter pleinement les droits humains" et dénonce "toute forme de discrimination, de racisme et de xénophobie dans la réponse à la pandémie".

: Elle a été mise en place le 9 mars, pour suivre à distance les patients peu graves atteints du Covid-19. Comment fonctionne le Covidom, cette plateforme téléphonique inédite visant à soulager le 15 et les urgences, qui suit désormais plus de 25 000 personnes ? Reportage.













: Le Premier ministre l'a répété hier soir : "il ne doit pas y avoir de départs en vacances" pendant le confinement. Dès aujourd'hui, premier jour des vacances scolaires de printemps en zone C, les forces de l'ordre mettent en place des contrôles renforcés "au départ des grandes villes, dans les gares, sur les routes et dans les lieux touristiques" pour dissuader les Français de partir, explique le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au Parisien.

• La France a recensé 4 503 morts liées au Covid-19 en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie, avec 471 décès supplémentaires en 24 heures. Il faut ajouter à ce chiffre 884 décès dans les Ehpad, indique le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.





"Pas de départ en vacances" ces prochaines semaines, un confinement qui durera "probablement plus longtemps", un bac qui "ne se déroulera pas dans des conditions normales"... Voici ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Edouard Philippe hier soir.





#CORONAVIRUS Une démarche simplifiée. Les Français pourront bientôt présenter leur attestation de déplacement dérogatoire sur smartphone, annonce le ministre de l'Intérieur.





#CORONAVIRUS Le monde a franchi le cap du million de personnes testées positives au nouveau coronavirus. Le Covid-19 a provoqué la mort de plus de 52 000 personnes, selon un comptage de l'AFP. La moitié de l'humanité est à l'arrêt, contrainte au confinement.