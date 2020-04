Coronavirus : Edouard Philippe présentera le plan de déconfinement à l'Assemblée nationale mardi à 15 heures

Cette présentation (groupée avec une autre déjà prévue sur l'application de traçage "Stop Covid") sera suivie d'un débat et d'un vote.

Le gouvernement dévoilera, mardi 28 avril, son plan pour permettre à la France de sortir du confinement le 11 mai, après un week-end de consultations. Le Premier ministre Edouard Philippe détaillera devant l'Assemblée "la stratégie nationale du plan de déconfinement" à 15 heures, a annoncé Matignon samedi 25 avril dans la soirée. Cette présentation (groupée avec une autre déjà prévue sur l'application de traçage "Stop Covid") sera suivie d'un débat et d'un vote.

Port du masque ou non dans les transports, modalités du retour à l'école, commerces rouverts partout ou seulement dans certaines régions : telles sont les questions majeures que le gouvernement doit encore trancher d'ici la présentation de son plan. Pour arbitrer, le gouvernement dispose des recommandations de son Conseil scientifique, listées dans deux documents mis en ligne samedi soir, l'un portant sur la reprise de l'école et l'autre sur les modalités globales du déconfinement à un horizon de deux mois.

Le Conseil était favorable à une fermeture des écoles jusqu'à septembre

Le conseil, présidé par Jean-François Delfraissy, recommande notamment le port obligatoire d'un masque antiprojection, industriel ou artisanal, dans les collèges et les lycées, à la fois pour les personnels et pour les élèves. Le Conseil souligne, dans un des deux documents, qu'il était pour sa part favorable à ce que les crèches et établissements scolaires restent fermés jusqu'à septembre. Mais il dit avoir pris "acte de la décision politique" du gouvernement de les rouvrir progressivement dès mai, en "prenant en compte les enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et économiques".

Au-delà des questions scolaires, le Conseil scientifique préconise aussi, dans le cadre du déconfinement, d'autoriser les déplacements d'une région à l'autre par transports en commun si les mesures de précaution sont respectées. Mais il juge en revanche "fortement déconseillés" les transports internationaux "durant les mois suivant la période de sortie de confinement", les voyageurs s'exposant à des risques de mise en quarantaine à l'étranger comme à leur retour en France.

L'enjeu du plan du gouvernement est de réussir à lever le confinement, en vigueur depuis la mi-mars, pour faire redémarrer un pays à l'arrêt, sans pour autant relancer l'épidémie de coronavirus. Le Covid-19 a, depuis le 1er mars, causé 22 614 morts en France. La pression diminue enfin sur les hôpitaux, avec le bilan quotidien de décès le plus faible enregistré depuis plus d'un mois (198 entre vendredi et samedi) et une baisse continue depuis 17 jours du nombre de patients en réanimation (4 725 personnes samedi soir), selon le dernier bilan des autorités sanitaires.