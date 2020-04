Coronavirus : nettoyage des établissements, port du masque obligatoire pour les collégiens et les lycéens... Ce que recommande le conseil scientifique pour la reprise des cours

Le Conseil scientifique a rendu publi, samedi, son avis au gouvernement, notamment pour la réouverture des établissements scolaires.

Le Conseil scientifique a remis vendredi ses recommandations au gouvernement pour la réouverture des écoles au 11 mai dans de bonnes conditions. Cet avis, essentiel dans le cadre du plan de déconfinement qui doit être présenté mardi, a été rendu public, samedi 25 avril, et il aborde de nombreux points concrets sur la vie des établissements scolaires durant l'épidémie de coronavirus. Les experts réclament notamment des nettoyages réguliers dans les écoles et un port du masque obligatoire dans les collèges et lycées.

Le Conseil scientifique proposait de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois de septembre, mais il a pris acte "de la décision politique de réouverture prudente et progressive des établissements scolaires". Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, estime pour sa part que cet avis scientifique sera la "référence de tous les acteurs pour la préparation de rentrée".

Avec cette note du Conseil scientifique, nous avons la base pour l’élaboration du protocole sanitaire annoncé pour donner un cadre sûr au déconfinement scolaire.



Ce protocole national sera la référence de tous les acteurs pour la préparation de rentrée: https://t.co/dC4hPgwOHC — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) April 25, 2020

Le Conseil scientifique considère notamment que le port de cette protection respiratoire doit être "obligatoire" pour les collégiens et les lycéens, mais qu'il est en revanche impossible pour les élèves en école de maternelle. Pour les enfants en école élémentaire, le Conseil scientifique considère qu'il est difficile de fixer précisément un âge où "la compréhension serait suffisante pour recommander le port du masque de façon adaptée", d’autant qu’ils apparaissent "comme faiblement transmetteurs". Le rôle des parents est donc jugé "essentiel".

Des repas dans les salles de classe

Le Conseil scientifique est "favorable au principe de volontariat et de non obligation des familles", avec une possibilité de poursuivre les enseignements à distance. Les scientifiques estiment également que tout doit être fait pour éviter le rassemblement des enfants et des parents à l’entrée des établissements scolaires. Ils évoquent notamment un échelonnement des horaires d'arrivée et de sortie des classes "pour que les élèves d'un même niveau ne croisent pas les élèves d'un autre niveau".

Les établissements devront réfléchir eux-mêmes au rythme le plus adapté pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions (un jour sur deux, une semaine sur deux...).

Les recommandations évoquent plus largement les mesures sanitaires à adopter dans les établissements. Au-delà des gestes barrières, il est demandé à chaque élève et membre du personnel de se laver les mains au minimum à l'arrivée à l'école, avant le début de la classe, à la fin des cours, mais aussi avant et à la fin de chaque repas. Le Conseil scientifique recommande également un "binettoyage de l'établissement "plusieurs fois par jour" avec des lingettes désinfectantes si possible. Les scientifiques préconisent enfin que les "enfants mangent dans la salle de classe à leur table".