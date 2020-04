DIRECT. Coronavirus : les Etats-Unis déplorent plus de 53 000 morts liées au Covid-19

• TRIBUNE. "Les Jeux d'hier ne seront pas les Jeux de demain" : l'appel de Guy Drut , champion olympique et ancien ministre des Sports, pour des JO plus "responsables"

• #CORONAVIRUS Nettoyage des établissements, port du masque obligatoire pour les collégiens et les lycéens, voyages, télétravail... Le Conseil scientifique a rendu deux avis : voici ses recommandations pour le déconfinement et celles pour la reprise des cours .

• #CORONAVIRUS On compte 369 décès de plus dans l'Hexagone , ce qui porte le total à 22 614 depuis le 1er mars.

#CORONAVIRUS Pendant le confinement, le samedi n'est plus le jour le plus prisé par les Français pour faire leurs courses, l'affluence serait plus forte le vendredi selon une étude du cabinet Nielsen. Mais la forte affluence qui demeure tout de même le week-end rend difficile le respect des règles de distanciation à l'intérieur des magasins. Reportage .

#CORONAVIRUS Et les atsems dans tout ça ? car en maternelle c’est bien nous qui mouchons les enfants et qui passons aux toilettes avec eux qui les déshabillons au dortoir etc...Quelles équipement allons nous avoir sans visières c’est inenvisageable !!

#CORONAVIRUS De plus il faudrait plus de bus scolaires pour que les élèves ne soient pas agglutinés mais il n’y en a pas Tout ceci est une mascarade

#CORONAVIRUS Bonsoir. Entièrement d accord avec cet enseignant. Je suis maman d un enfant en CP. Ma hantise est qu un membre de ma famille se retrouve contaminé lors de la reprise. J'ai beau être dans un département peu touché, je me rappelle qu' en février le coronavirus n'était censé toucher que les plus âgés et que la France se croyait bien à l abri d une telle contamination.

Marie de Marseille

#CORONAVIRUS Les profs doivent être à l'école et en cours virtuel (et avec leurs propres enfants) et les parents doivent être au travail et avec leurs enfants une semaine sur deux... Mais comment les gamins vont-ils vivre cette usine à gaz? Je n'ai pas vu passer beaucoup d'avis de psy là-dessus... Une idée FI? Merci !