Coronavirus : des gendarmes de la Loire se mobilisent pour une famille confinée démunie

Le père de famille, privé de revenus depuis le confinement, menaçait d'aller chercher de la nourriture armé d'un fusil. Les gendarmes lui ont offert un panier garni de nourriture, composé à partir de leurs réserves personnelles.

Des gendarmes de la Loire se sont mobilisés pour apporter une aide alimentaire d'urgence à une famille en détresse de Valfleury (Loire), dont le père menaçait d'aller chercher de la nourrirure armé d'un fusil, raconte la gendarmerie de la Loire, dans un post Facebook, samedi 4 avril.

En grande détresse financière et morale, ce père évoquait le projet d'aller faire ses courses dans un supermarché muni d'une arme, faute de ressources du fait de l'épidémie de Covid-19. Alertées, les unités de Saint-Paul-en-Jarez et de Saint-Chamond se sont rendues vendredi dans ce village de 700 habitants de la métropole de Saint-Etienne, où réside l'homme, sa conjointe et leur enfant de 10 ans.

Un panier de vivre composé avec les réserves personnelles des gendarmes

"Les gendarmes présents sur cette intervention et touchés par cette situation, décident de faire appel à la solidarité de l’ensemble des militaires des deux unités, en composant un panier garni en attendant une réponse sociale, qui, nous le souhaitons, arrivera le plus vite possible", détaille le post Facebook.

Ce stock alimentaire, composé avec les vivres personnels des gendarmes, "a été remis [vendredi] soir à cette famille", a déclaré le commandant Christophe Sadler, qui dirige la compagnie de Saint-Etienne. Dans ce panier garni : des pâtes, des conserves, du lait et autres produits pour permettre à cette famille se nourrir pour les prochains jours.

Le maire de Valfleury, Michel Maisonnette, indique avoir "orienté [son] administré vers l'assistante sociale du secteur". Il précise que l'homme "était très content de l'aide des gendarmes et du rendez-vous qu'il va pouvoir avoir la semaine prochaine".