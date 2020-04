DIRECT. Coronavirus : suivez en direct les dernières infos liées à la pandémie de Covid-19 dans le monde

#DROME "Rien ne laissait présager un tel acte immonde. J'ai vraiment le souvenir de quelqu'un qui, avec mes services et moi-même, était poli, allait travailler en vélo. On est sous le choc, on n'a pas de mots. On est vraiment stupéfaits et horrifiés parce que c'est l'incompréhension complète."

Sur franceinfo, le maire de la ville où habitait l'homme qui a tué deux personnes et en a blessé cinq autres à Romans-sur-Isère, défend malgré tout la tradition d'accueil de sa ville : "Je souhaite quand même que l'horreur n'efface pas complètement l'histoire de la solidarité de notre village et n'autorise pas, par facilité, l'amalgame. Parce que je crois qu'il n'y a pas non plus, et heureusement, de monstres cachés derrière chaque réfugié d'hier ou de demain. Il ne faudra pas l'oublier."