Coronavirus : comment faire l'école à la maison pendant le confinement ?

Tous les établissements scolaires sont fermés depuis le 16 mars pour une durée indéterminée. Mais pas question de décrocher pour autant. Franceinfo vous aide à vous y retrouver dans les différentes plateformes pédagogiques.

Ce ne sont pas des vacances ! Ecoles, collèges et lycées, tous fermés pour cause de coronavirus. Mais les cours continuent pour les 12 millions d'élèves scolarisés. Le calendrier scolaire reste inchangé et les élèves de troisième, première et terminale doivent préparer les épreuves du brevet et du baccalauréat prévues en juin.

Si, en cette période exceptionnelle de confinement, les professeurs assurent la continuité pédagogique par le biais de plateformes numériques dédiées, il est également possible d'accéder à d'autres plateformes d'apprentissage ouvertes au public. Voici quelques conseils pour vous y retrouver.

Faire des exercices avec les plus jeunes

En maternelle, de la petite à la grande section (cycle 1), la priorité est l'apprentissage du langage. Il s'agit de susciter la curiosité et le plaisir d'apprendre. Cette période est également celle où l'enfant développe sa personnalité. Il a besoin pour cela d'exercer sa motricité avec des coloriages, des dessins, de la peinture et se familiariser à l'alphabet par des jeux.

Votre enfant est en primaire, il faut alors se concentrer sur la maîtrise de la langue française. Du CP au C2 (cycle 2), l'acquisition des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) est la priorité. Chaque jour, un temps de lecture et de calcul devra être aménagé. Des sites comme Educarte.fr, Jenseigne.fr peuvent vous aider dans l'accompagnement de votre enfant.

A partir du CM1 et jusqu'en CM2 (cycle 3), il s'agit pour votre enfant d'approfondir ces savoirs fondamentaux. Il est également important de proposer des temps de lecture, d'écriture et de calcul quotidiens. Vous pourrez trouver votre bonheur sur le site Monécole.fr, qui propose des ressources libres d'accès avec des jeux éducatifs ou des outils numériques.

Par ailleurs, dès le 23 mars, France 4 consacre la majeure partie de ses programmes à l'éducation. De 9 heures à 11h30, les programmes sont dédiés aux plus petits et de 13 heures à 16h40, aux plus grands, du collège au lycée.

Utiliser les banques de ressources en ligne

Le site Eduscol du ministère de l'Education répertorie également tout un ensemble de banques de ressources numériques destinées aux élèves du premier et second degré. On y trouve notamment Digitheque-belin.fr, une plateforme gratuite pour enseignants et élèves qui aide à faire classe à distance et dispense des cours de français, d'histoire-géographie, de sciences, pour le cycle 3 et le collège. Pour l'anglais à partir de la 6e, il existe le site Brne.bayardeducation.com, qui offre une banque de ressources pour la langue de Shakespeare. Les élèves des classes supérieures et ceux qui pratiquent l'espagnol peuvent se tourner vers Brne.eduplateforme.com.

Afin d'assurer la continuité pédagogique auprès de leurs élèves confinés à la maison, les enseignants utilisent également les espaces numériques de travail, ENT, de leur établissement. Ils y mettent en ligne leurs cours, leurs corrections et peuvent échanger avec leurs élèves.

Sans oublier le Cned avec Ma classe à la maison, où sont proposés des exercices portant sur les programmes du premier et deuxième trimestres, pour les élèves de la grande section à la terminale. Il est également possible de suivre des cours via une "classe virtuelle" où le professeur retrouve ses élèves.

Toutes ces plateformes assurent la bascule totale ou partielle d'un établissement vers l'enseignement à distance pour les élèves en collège et en lycée. La connexion à ces sites se fait via une adresse e-mail spécifique communiquée par le chef d'établissement ou les professeurs. Les élèves peuvent s'y connecter par ordinateur, tablette ou téléphone.

Bon à savoir aussi : France Culture a modifié sa programmation pour diffuser des émissions de connaissances en matière d'histoire, de philosophie, de sciences, d'économie, de sociologie, de littérature et de patrimoine. "Les parents peuvent aussi proposer à leurs enfants des temps de lecture, des visites virtuelles de musées, des vidéos d'actualité, des poésies à apprendre, des rédactions à faire…", suggère Laadja Mamadi, directrice d'une école élémentaire à Paris à 20 Minutes. Et évidemment, il reste aussi le bon vieux papier puisque les livres de vos enfants peuvent également être utiles.

Profiter des bibliothèques virtuelles

De nombreux établissements publics culturels et scientifiques, en partenariat avec les ministères de l'Education et de la Culture, proposent des contenus pédagogiques. A l'instar de la Bibliothèque nationale de France, du musée du Louvre ou du CNRS. Ces ressources éducatives sont regroupées dans des bibliothèques virtuelles nommées éduthèques.

Pour les élèves qui préparent cette année leurs examens, la plateforme Lumni propose différents contenus pour réviser le bac ou le brevet. Des conseils sont disponibles pour travailler la méthodologie, l'expression orale ou le commentaire de texte. Cette plateforme regroupe les ressources d'Arte, de France Médias Monde, de France Télévisions, de l'INA, de Radio France et de TV5 Monde. Elle offre également des contenus pour les élèves de la maternelle et du primaire. A chaque niveau de classe sont proposées des jeux, séries, dossiers, articles et vidéos.

S'aider des livres scolaires en accès libre

Dans cette période sans cours en présentiel, de nombreuses maisons d'éditions de manuels scolaires mettent à disposition leur bibliothèque jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pour les sciences, Jeulin propose tout un ensemble de ressources, tout comme Belin ou encore Hachette.

L'école est fermée et vous ne savez pas comment occuper vos enfants à la maison ?



Découvrez notre liste de livres scolaires & parascolaires adaptés à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au bac, pour apprendre en s'amusant.



Les éditions Bordas, Nathan, Retz et Le Robert proposent en accès libre tous leurs livres du CP à la terminale, accessibles depuis le site Adistance.manuelnumerique.com. Au choix, la recherche peut s'effectuer par niveau de scolarité, par matière ou par classe.

Ecouter des podcasts et regarder des vidéos

Si les professionnels de l'enfance s'accordent à dire que quel que soit leur âge les enfants doivent lire, aussi bien de la maternelle à la terminale, les parents n'ont pas toujours le temps de partager un moment de lecture avec les plus petits, télétravail oblige. Les podcasts peuvent remplacer un moment de lecture partagé avec les plus petits. Et permettre aux adolescents de décrocher de leur écran le temps d'un livre audio ou d'écouter une émission.

Les éditions Astrapi, en partenariat avec franceinfo, proposent une actualité hebdomadaire pour les 7-11 ans avec "Salut l'info". France Inter, avec "Les Odyssées", raconte les grands événements de l'Histoire pour les 8-12 ans. Pour les plus petits, il existe aussi "Une histoire et... Oli" ou encore "Petits curieux", qui répond en deux minutes à tout un tas des questions existentielles.

Il est possible également de s'abonner à des blogs d'enseignants comme La classe de Mallory, qui s'adresse aux élèves de CM1 et CM2 ou Maîtresse de la forêt. Pour les plus grands, il est possible de s'abonner à des chaînes de youtubeurs, comme L'Antisèche ou Nota Bene, sur l'Histoire, de l'Antiquité au XXe siècle. Sans oublier également les sites de vidéos à distance comme france.tv ou Netflix qui proposent toute une série de documentaires animaliers, historiques ou sur l'écologie.