DIRECT. Coronavirus : la durée du confinement sera de "six semaines, voire plus", selon le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat

: L'émission Envoyé spécial consacrait hier soir un long reportage à Mulhouse, l'épicentre de l'épidémie en France après un rassemblement évangélique où des centaines de personnes ont été contaminées. Si vous l'avez manqué, vous pouvez le retrouver ici.

: On me glisse dans l'oreillette que ma réponse à @Utella, qui demandait si elle pouvait se rendre à l'enterrement de son frère, est inexacte. Le gouvernement précise sur son site que cette situation correspond bien à un motif "familial impérieux" et autorise donc le déplacement. L'interdiction de se déplacer pour des obsèques ne vaut pas pour la famille proche.

: Bonjour @Jeanofle. Une balade à moto pour le simple plaisir ne répond à aucune des catégories édictées par le gouvernement : courses de première nécessité, rendez-vous médical, activité physique brève et à proximité, motif professionnel ou familial impérieux, aide aux personnes vulnérables. Vous vous exposez donc à une amende.

: Bonjour, est-il autorisé de faire une balade moto (boucle maison/maison) ? Et si non pour quelle(s) raison(s). Merci

: Pour le deuxième jour consécutif, la Chine n'a rapporté aujourd'hui aucune nouvelle contamination d'origine locale au coronavirus, même si le nombre de cas importés a atteint un record. Le ministère de la Santé a annoncé 39 nouveaux cas importés contre 34 la veille, portant le total à 228.

: "Le confinement est nécessaire. C’est une étape difficile qui demande du temps. Mais plus on l’applique avec sérieux, moins il durera."



Dans un entretien au Figaro, le ministre rappelle la nécessité de respecter les règles de confinement.



: "La semaine dernière, j'ai fait deux heures de cours en visioconférence, et ça ne marche pas du tout". Des enseignants ont raconté à mes collègues Mathilde Goupil et Pierre-Louis Caron comment ils tentent de faire classe à leurs élèves malgré le confinement.









: La durée du confinement sera de "six semaines, voire plus", estime sur franceinfo le docteur Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris et membre du conseil scientifique sur le coronavirus.

: Comme chaque jour, nous répondons aux questions que vous nous posez dans les commentaires de ce direct. Vous pouvez consulter l'ensemble des réponses du jour à cette adresse (j'en profite pour vous demander un peu de mansuétude, je suis seul ce matin, contrairement au jour précédent).













: La France connaît une pénurie en équipements de protection et les agents des forces de l'ordre ne sont pas épargnés. Sauf cas exceptionnel, il leur est même défendu de porter un masque respiratoire lors des opérations de contrôle. Et cette situation provoque un certain malaise dans les rangs, comme le raconte notre journaliste Fabien Magnenou.









: Effectivement @Vivy Paris, les déclarations des autorités et des médecins, qui se désolent du non-respect du confinement, ouvrent la voie à un durcissement de celui-ci. Pour avoir une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler, il faut regarder du côté de Wuhan, l'épicentre chinois de l'épidémie. Dans un premier temps, les habitants pouvaient sortir une fois par jour pour aller faire des courses, puis seulement tous les trois jours, puis plus du tout avec un ravitaillement organisé par les comités de quartier. Rien ne dit cependant que le gouvernement français suivra cet exemple.

: Bonjour Thomas, J’ai le sentiment que la rumeur d’un confinement total se précise davantage ces dernières heures (conseil de défense pour le président Macron aujourd’hui, la communauté médicale entière qui plaide pour... ). A quoi pourrait- ressembler un confinement total alors ?Merci pour votre travail : d’avoir une information fiable en ces temps rassure énormément.

: Bonjour @Jack. Oui, vous avez bien compris. L'accès aux "parcs, jardins, promenades, massifs forestiers ou berges de la Seine et de l'Oise" est désormais strictement interdit par la préfecture. Je comprends votre problème, mais la préfecture estime qu'il y a eu trop d'abus. Voici l'arrêté complet, diffusé sur Twitter :

: Bonjour, un arrêté préfectoral est sorti hier dans les Yvelines. Dois-je comprendre qu'il est maintenant interdit de faire de activité physique seul en forêt ? La forêt est à moins de 500m de mon domicile. Et concernant l'activité physique de mon fils de 4 ans ?

: Enfin, Paris-Normandie résume le sentiment général, alors que la prolongation du confinement est de plus en plus probable.













: Libération titre sur les soignants, en première ligne face à l'épidémie.





: Le non-respect des mesures de confinement est à la une de vos journaux ce matin. Aujourd'hui en France s'indigne sur une photo des quais de Seine bondés à Paris.







: Sur France 3 Occitanie, des membres du personnel hospitalier témoignent de la violence du Covid-19 et de la difficulté de la situation. Une infirmière raconte qu'elle a hospitalisé un homme de 48 ans : "Je l'ai passé en coma artificiel et sous respirateur. Ce monsieur pleurait avant de fermer les yeux. Pas parce qu’il avait peur mais parce qu’il était seul. Interdiction pour sa femme et ses 6 enfants de venir le voir. Il m’a dit « c’est donc ça ma mort. Seul à l’hôpital, sans mes enfants autour de moi et trois personnes à mon enterrement. » Je lui ai promis de tout faire pour qu’il ouvre les yeux de nouveau. Il est décédé ce soir à 19h50".

: "Mes collègues sont au chevet des patients et ils sont en train d'écoper un bateau qui prend l'eau de toute part. Le seul moyen, c'est un confinement strict et total."



Invité sur franceinfo ce matin, ce médecin a exhorté les Français à mieux respecter les consignes de confinement.

: Bonjour @Utella. Le Premier ministre a répondu à cette difficile question mardi, en indiquant que ce n'était pas possible à une personne qui se posait la question pour un ami. Comme membre de la famille, vous pourrez peut-être quand même vous y rendre en arguant d'un "motif familial impérieux", une catégorie prévue par l'attestation.

: Mon frère est décédé il est prévu une crémation en comité réduit 8 personnes maximum. J ai une vingtaine de kilomètres pour m y rendre je me demande à quoi je m expose car il est or de question de le laisser partir seul.

: @Bibine09 Une seule attestation suffit si vous y allez le même jour. Pour vos courses, je ne peux que vous recommander d'aller dans le magasin le plus proche de chez vous.

: Dois-je remplir 2 attestations si je dois aller à la pharmacie et faire mes courses alimentaires en même temps.Et d'habitude je fais mes courses dans un magasin à 20 km de chez moi hors il y en un à 11km que je ne fréquente pas:puis-je toujours aller dans mon magasin alimentaire habituel?

: Bonjour @Cathysurf. Je comprends que la situation ne soit agréable ni pour elle, ni pour vous, mais ce type de déplacement ne fait pas partie des catégories prévues par la fameuse attestation de déplacement dérogatoire. N'oubliez pas en outre qu'il y a un risque qu'elle amène le virus avec elle. Bon courage !

: Ma fille, étudiante à Toulouse et est actuellement confinée là bas. L'annonce du confinement faite mardi soir pour le mercredi midi. ne lui a plus permis de rentrer au domicile en Alsace. Est elle encore autorisée par la loi à prendre la route pour revenir à son domicile chez ses parents en Alsace ?

: Au Brésil, la réponse des autorités à l'épidémie est plus confuse. Depuis le début, le président Jair Bolsonaro dénonce une "hystérie" et refuse de prendre des mesures. A l'inverse, le gouverneur de Rio de Janeiro a décrété cette nuit la fermeture des plages, bars et restaurants de tout l'Etat.







: Les Argentins se confinent. Le président, Alberto Fernandez, a décrété cette nuit le confinement "préventif et obligatoire" de la population à compter de vendredi et jusqu'au 31 mars.

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• Le Sénat à majorité de droite a adopté cette nuit en première lecture le projet de loi permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire face à l'épidémie de Covid-19. Le texte a été voté par 252 voix pour, 2 contre et 90 abstentions.



• La Californie à son tour confinée. "Il est temps pour nous tous, en tant qu'individus et communauté, de reconnaître que nous devons faire davantage" pour stopper la propagation du Covid-19, a justifié le gouverneur de l'Etat.





Emmanuel Macron a ouvert hier la voie à un prolongement du confinement. "Est-ce qu'il faudra prolonger ? Vraisemblablement", a déclaré le président de la République.



Voici le bilan de la journée d'hier en France : au total, les autorités recensent 372 morts, soit 108 de plus qu’hier, ainsi que 4 761 hospitalisations, 1 300 guérisons et 10 955 cas confirmés.