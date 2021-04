"On a envie d'être les pieds dans le sable et de se retrouver autour d'un verre" : Antibes veut se déconfiner avant les autres

Le gouvernement n'exclut pas une levée des restrictions "territoire par territoire", en raison de fortes disparités dans la circulation du Covid-19 même si "aucune décision n'a été prise". Parmi les départements les moins touchés qui souhaitent un déconfinement plus rapide et territorialisé : les Alpes-Maritimes où le taux d’incidence est de 167 pour 100 000 habitants.

"Ça serait logique d'être les premiers à être déconfinés", estime Éric Pauget, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Cela fait deux semaines qu'il a écrit au Premier ministre. Son but : ouvrir les terrasses des bars, restaurants et plages de la Côte d’Azur, dès le début du mois de mai.

"À partir du moment où la stratégie de confinement s'est mise en place sur une logique territorialisée et non pas à l'échelle nationale, l'idée c'est d'appliquer la même méthode pour la phase de déconfinement." Éric Pauget, député Les Républicains des Alpes-Maritimes à franceinfo

"Les départements des Alpes-Maritimes ont été les premiers à être confinés...", fait valoir Éric Pauget.



Une logique soutenue par les chiffres de contaminations et d’hospitalisation en très forte baisse par rapport au mois de février où la situation épidémique avait conduit au confinement le week-end sur le littoral azuréen. "On a envie d'être dehors, les pieds dans le sable, les gens ont envie de se retrouver autour d'un verre, clame Nathalie qui dirige une plage à Juan-les-Pins. Même s'il faut respecter les conditions sanitaires, chose qu'on fera, mais on a envie d'être ensemble."

Un déconfinement avant l'heure qui suscite aussi des craintes

Sur le principe les professionnels sont plutôt favorables à un déconfinement prématuré. Mais dans les faits, beaucoup moins. "L'idée est bonne", reconnaît Francis Zani, cogérant de la brasserie le "Pimm’s". "Mais j'ai peur que les autres départements arrivent en vacances chez nous et que le Covid-19 reparte un peu en hausse", s'inquiète le patron de cette institution à Antibes qui préfèrerait "rouvrir quinze jours plus tard s'il le faut", pour éviter à tout prix un reconfinement, encore. "Parce que quand on a les frigos qui sont pleins de marchandises périssables et les boissons... tout ça, ça part à la poubelle et personne ne veut me les reprendre, personne ne me l'assure. On me l'a fait une fois, c'est bon !"

La flambée épidémique du mois de février a laissé des traces. C’est d’ailleurs ce qui explique l’amélioration très nette de la situation dans ce département qui en plus, vaccine massivement. "Rendez-vous le 17 mai pour une bière en terrasse au Pimm's", lance le député Éric Pauget, confiant pour l'instauration d'un déconfinement avant l'heure dans les Alpes-Maritimes.