Crise sanitaire : la détérioration de la santé mentale des enfants

L'équipe mobile des urgences pédiatriques de Rennes (Ille-et-Vilaine) se réunit toutes les semaines. Ces médecins et infirmiers spécialisés sont en première ligne face à l'impact de la crise sanitaire et des confinements successifs sur la santé mentale des plus jeunes. Anxiété, anorexie, tentative de suicide : les passages aux urgences ont explosé ces derniers mois. Sébastien Ferley, infirmier, tient les comptes de cette détresse qui touche tous les milieux sociaux. Les idées suicidaires ont été multipliées par trois et les passages à l'acte multiplié par deux.

Un rythme d'admissions qui ne faiblit pas

Le rythme des admissions ne faiblit pas : un garçon de 13 ans qui a essayé de se tuer vient d'arriver. Il est accompagné de sa mère. Depuis un peu plus d'un an, il enchaine les passages aux urgences pédopsychiatriques pour des accès de colère ou de tristesse. Son mal-être a commencé après la séparation de ses parents, sur fond de violence intrafamiliale. Pour les infirmiers, l'hospitalisation n'est pas une solution adaptée : l'enfant a besoin d'une psychothérapie sur le long terme.