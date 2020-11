Confinement : les commerces devraient finalement rouvrir le 28 novembre

Il est difficile pour le gouvernement de jongler entre les problématiques de santé et d’économie. Les commerçants désiraient une réouverture plus tôt, ils devraient, a priori, l’obtenir et ce dès le 28 novembre, rapporte France 2, jeudi 19. En échange de la réouverture de tous les magasins, l’opération Black Friday a été reporté d’une semaine. "Notre objectif est de rouvrir les commerces physiques dès que possible", avait déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie.

Décaler le Black Friday

De son côté, Bruno le Maire, ministre de l’Économie souhaitait aussi ardemment rouvrir les commerces le plus vite possible. Mais impossible de faire coïncider la réouverture avec le Black Friday. "On ne veut pas avoir une ruée dans les magasins, ce serait une catastrophe sanitaire", jugeait un autre membre du gouvernement. Un point de vue qui était aussi partagé par un responsable de la majorité : "Ils nous emmerdent avec leur Black Friday. Il vaut quand même mieux décaler cette promo d’une semaine plutôt que décaler Noël." Jeudi 19 novembre au matin, un compromis a donc été trouvé mais la grogne perdure chez les commerçants.

