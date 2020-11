Reconfinement : vers un report du Black Friday ?

Originaire des États-Unis, le Black Friday est une opération commerciale qui se tient tous les ans, le dernier vendredi de novembre. Traditionnellement la plus grosse journée commerciale avant Noël, elle aurait généré 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, selon Bercy. Pourtant, le Black Friday est dans le viseur du gouvernement. En solidarité avec les commerces dits non-essentiels encore fermés, Bercy souhaite le décaler.

"On ne peut pas créer une situation d'inéquité"

Mais est-ce possible ? Selon l'une des plateformes d'achat en ligne, seules les marques peuvent le décider. "La campagne de Black Friday est une opération mondiale, qui est souvent orchestrée par des marques. Donc, on ne peut pas non plus, dans cette décision, créer une situation d'inéquité entre des acteurs qui sont impliqués localement en France et des acteurs qui sont plus distants dans d'autres régions du monde", estime Fabien Versavau, PDG de Rakuten France.

