Annonces d'Emmanuel Macron : des aides renforcées pour les restaurants

Résignation et lassitude, voilà ce que ressent Alexandre Giesbert, restaurateur. Son établissement ne pourra pas réouvrir avant le 20 janvier et la livraison à domicile ne représente que 10% de son chiffre d'affaires. "Ce qu'on espérait des annonces d'hier, ce n'est pas grand chose, on savait ce qui allait être dit, tant que ce n'est pas terminé on sait que le restaurant est mort."



Une nouvelle indemnité à hauteur de 20% du chiffre d'affaires

Pour soutenir les restaurateurs, le gouvernement a annoncé un renforcement de son dispositif d'aides. Jusqu'à ce jour, les entreprises pouvaient prétendre au fond de solidarité allant jusqu'à 10 000 euros par mois. À partir du 1er décembre, elles auront le choix d'une nouvelle indemnité à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaire mensuel, jusqu'à 100 000 euros maximum. Obtenir de nouvelles aides est une question de survie pour certains restaurateurs qui ne se paient plus.