Confinement : une reprise scolaire encore retardée ?

Les salles de classe risquent de continuer à rester vides encore un certain temps. Depuis un mois déjà, les élèves sont confinés chez eux comme la plupart des Français en raison de l’épidémie de coronavirus. D’abord prévue en mai, comme annoncé par le ministère de l’Éducation nationale, la reprise générale des cours pourrait être reportée et n’avoir finalement lieu qu’à la fin de l’été, selon une source gouvernementale relayée par le Journal du dimanche.

Les familles s’inquiètent

La prolongation de ce confinement ne réjouit guère les parents d’élèves. Ayant déjà du mal à occuper des enfants qui souffrent de rester enfermés, ils regrettent un manque de visibilité. "Pour les plus jeunes, c’est de plus en plus compliqué sachant qu’on n’a pas de date butoir où on peut dire : ‘Voilà, à cette date-là on va sortir’", confie Claire Noël, mère de famille. Si la reprise des cours se fait donc en septembre, les enseignants devraient alors reprendre des bases pour compenser cette longue absence de cours.