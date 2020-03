Confinement : la télévision enregistre des audiences record en mars, avec 4h29 d'écran par jour et par Français

Il s'agit du plus "haut niveau historique" d'audience de la télévision, porté par le confinement pour endiguer la propagation du coronavirus.

Les Français ont regardé la télévision en moyenne 4h29 par jour au mois de mars, soit 44 minutes de plus qu'en mars 2019, a annoncé Médiamétrie lundi 30 mars. Il s'agit du plus "haut niveau historique" d'audience du média, porté par le confinement pour endiguer la propagation du coronavirus. Même la durée d'écoute des jeunes (15-24 ans) est passée de 1h03 à 1h29 en mars, signale Médiamétrie.

Confinés depuis le 17 mars, les Français ont notamment favorisé l'information avec des records d'audience pour les JT comme pour les chaînes en continu. BFMTV réalise le meilleur mois de son histoire, devenant la 5e chaîne de France avec 4,1% de part d'audience (+1,9 point sur un an). LCI a égalé son record mensuel historique à 1,5% (+0,5). L'allocution du président Emmanuel Macron le 16 mars a été suivie par un total de 35,3 millions de téléspectateurs sur l'ensemble des chaînes qui la diffusaient (TF1, France 2, France 3, M6, C8, TMC, L'Equipe, BFMTV, LCI, CNews et franceinfo). Les Français ont également suivi des divertissements comme "Koh Lanta" sur TF1 (6,5 millions de téléspectateurs les vendredi 20 et 27 mars).

La durée d'écoute globale de la télévision comprend la consommation sur l'écran de télé et les écrans internet (ordinateur, tablette, smartphone), en direct comme en différé ou en rattrapage. Elle est mesurée par l'institut Médiamétrie auprès d'un panel représentatif des personnes résidant en France métropolitaine, composé de 11 556 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5 000 foyers, équipés d'un appareil qui enregistre leurs choix.