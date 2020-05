"C’est un peut 'roots', on a un système pour prendre notre douche à l’extérieur" : à Ajaccio, un couple s'est confiné dans 10 m² sur un bateau

Pendant le confinement, nous sommes nombreux à vivre dans des espaces réduits. Mais pas autant qu'Amandine et Raphaël, qui vivent sur un bateau amarré dans le port d'Ajaccio.

Pour rentrer chez Raphaël et Amandine, il faut un peu se contorsionner pour passer du ponton au bateau. "Si on veut grimper c’est un pied sur le rebord, là, explique Raphaël. C’est un peut 'roots' parce qu’on a un système pour prendre notre douche à l’extérieur." Une cabine pour dormir, une autre petite qui sert de débarras et un cabinet de toilette, le tout pour "une surface de 10 m² grand maximum, et on est confinés là".

Raphaël et Amandine vivent sans pouvoir bouger de leur bateau.

Raphaël sur le bateau où il vit avec sa compagne, Amandine, pendant le confinement, dans le port d'Ajaccio, avril 2020. (ERIC AUDRA / RADIO FRANCE)

Le couple est arrivé à Ajaccio en octobre dernier. En attendant de pouvoir payer un appartement ou une petite maison, ils ont fait le choix de loger dans un bateau pour 200 euros par mois. Ils pensaient évidemment pouvoir voyager, aller pêcher, se balader sur le littoral corse... mais confinement oblige, leur bateau reste à quai. "On se sent un peu engoncés, il y a de l’humidité, ce n’est pas évident", déplore Raphaël.

Partage de l'internet et de l'espace

Le jeune homme est pour l’instant au chômage, les recherches sont bien évidemment compliquées avec le confinement. Amandine est en télétravail pour un service de l’État mais les conditions sont loin d’être optimales : "Sur le bateau, c’est compliqué parce que l’on n'a pas de box wifi. Donc c’est l’internet mobile mais on n’a que 70 gigas."

Par exemple, les formations à distance avec l'internet du téléphone, ce n’est pas possible, on n’a pas assez de data. Mais on trouve toujours quelque chose à faire.Amandineà franceinfo

Il faut aussi gérer l’occupation de l’espace à deux. "On s’est calé des créneaux où, de telle heure à telle heure, je travaille sur l'ordinateur, explique Amandine. Si l’après-midi, il a besoin du PC, je fais plutôt de la version papier. Globalement, on a réussi à se faire un rythme pour que ce soit vivable." Le bazar est interdit dans une petite surface comme celle où vit le couple, il faut être organisé. "Il faut limiter aussi les affaires personnelles, je ne peux pas avoir un dressing digne de ce nom", rigole Amandine.

Pareil pour les courses : ce n’est pas simple à gérer lorsque le frigo est minuscule mais Amandine et Raphael prennent la situation avec beaucoup de philosophie. "Plus tard, ce sera un plaisir de pouvoir naviguer, espère Raphael. Donc, on accepte de vivre dans un tout petit espace pendant un certain temps, mais plus ça va aller, plus ça va être dur."