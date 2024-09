Maladie d'Alzheimer : l'équithérapie pour soulager les patients

Le 21 septembre marque la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Parmi les solutions proposées par les médecins pour soulager les malades, il y a l'équithérapie, une méthode qui consiste à mettre le patient en présence de chevaux.

Passer la brosse, donner une caresse : le premier contact avec le cheval est primordial et demande une grande concentration pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ils stimulent leur mémoire chaque semaine grâce aux chevaux.

Une séance que Bertrand Duriez ne manquerait pour rien au monde. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il explique les bienfaits que l'équithérapie lui procure : "On caresse le cheval toujours au début, et par la suite, c'est drôlement agréable". Accompagné par son épouse Brigitte, qui l'aide depuis quatre ans, la sortie leur permet de rompre avec l'isolement. "C'est important d'avoir une activité bien précise sinon, à la maison, il ne sait pas toujours quoi faire, et là, il a un but dans la journée", explique-t-elle.

Une maladie qui s'attaque aussi à la motricité

Alzheimer ne s'attaque pas seulement à la mémoire, mais aussi à la motricité. Monter à cheval devient alors une épreuve. Pour Antoine Bertrand, atteint de la maladie, monter facilement à cheval est devenu une épreuve. "Aujourd'hui, il faut qu'il se remémore comment lancer sa jambe droite par-dessus le corps du cheval. Il finit par l'intégrer, mais cela lui demande un effort", explique une équithérapeute.