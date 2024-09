Inde : à la découverte du parc national de Pench

Le parc national de Pench a inspiré les aventures du Livre de la jungle. Le 13 Heures vous emmène à sa découverte, vendredi 20 septembre.

Dans une forêt du centre de l’Inde, un petit homme a été abandonné dans la jungle et élevé par les loups. Cette histoire, vous la connaissez certainement, il s’agit de celle du Livre de la jungle. C’est le parc national de Pench (Inde) qui l’a inspiré. Tous les personnages de l’œuvre y seraient nés. Les touristes peuvent visiter le parc à la recherche des animaux sauvages qui peuplent le récit du Livre de la jungle.

Le tigre du Bengale

Les plus chanceux peuvent ainsi apercevoir la fameuse panthère noire, ou le maître des lieux : le tigre du Bengale. Dans cette immense forêt, il est plus que difficile de repérer l’animal. Et pour cause, il n’y a que 80 tigres sur l’intégralité du parc. Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut être accompagné d’un guide au regard affûté. Toutefois, ce tableau n’est pas toujours idyllique. À l’orée de la forêt, la cohabitation entre les humains et les animaux est parfois difficile.