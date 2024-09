Patrimoine : à la découverte des terres champenoises

Le 13 Heures vous emmène, vendredi 20 septembre, à la découverte de l’Aube et des terres qui permettent de produire le nectar local : le champagne.

Le creux des reliefs de l’Aube est le berceau d’un breuvage mondialement célèbre. Le champagne doit avant tout son prestige au terroir qui le voit naître. La mosaïque de parcelles est façonnée par les vignerons, bordée de rivières et de forêts. Pour découvrir le trésor qui prend racine dans les terres champenoises, le 13 Heures a décidé de prendre de la hauteur. Direction un aérodrome pour prendre un petit avion et survoler les terres viticoles.

Des paysages inspirants

Vu du ciel, on mesure l’immensité des vignobles. Si le mal de l’air se fait sentir, nul besoin de prendre l’avion pour prendre de la hauteur. Un sommet permet d’admirer les vignes et leur étendue. Des guides permettent de faire découvrir aux curieux la faune, la flore et les paysages qui permettent de produire le nectar local. Les paysages, justement, ont inspiré l’un des plus grands peintres français : Pierre-Auguste Renoir.