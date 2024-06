Journée mondiale des donneurs de sang : 10 000 dons sont nécessaires chaque jour

La journée mondiale des donneurs de sang aura lieu vendredi 14 juin. Il faut 10 000 dons par jour en France pour subvenir aux besoins au niveau national.

Chaque année, à l’approche de l’été, les Français sont sollicités pour donner leur sang. Première étape : vérifier que l’on remplit les critères pour donner. Il faut avoir entre 18 et 70 ans révolus et peser plus de 50 kilos. Un premier questionnaire balaye les antécédents médicaux, voyages, et modes de vie. Il faut ensuite prendre rendez-vous en ligne. Il existe 115 maisons du don en France.

10% du volume est prélevé au maximum

Première condition indispensable : avoir pris un petit-déjeuner. Il faut remplir ensuite un nouveau questionnaire médical et boire 500 ml d’eau. Il existe certaines contre-indications : ne pas avoir fait de tatouages dans les quatre derniers mois, ne pas avoir accouché dans les six derniers mois, et ne pas avoir reçu de soins dentaires dans les dernières 24 heures. Au maximum, 10% du volume sanguin global est prélevé sur un donneur. Dix minutes plus tard, le don est fait. Il faut ensuite rester en observation 20 minutes avec une nouvelle collation pour reprendre des forces.