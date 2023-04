Var : quand le parapente donne des ailes aux enfants malades

Le 12/13 revient, lundi 10 avril, sur la belle aventure de Mathis. Ce jeune garçon handicapé a pu, le temps d’un vol en parapente biplace, oublier son quotidien. Reportage à Signes, dans le Var.

Dans le ciel de Signes (Var) vole un oiseau nommé Mathis, 6 ans, tout sourire et libre comme l’air. Avant de planer dans le bleu azur, il a fallu grimper jusqu’au sommet. Sarah et Cédric Parthiot, ses parents, ont un moyen de locomotion particulier : une goélette, un fauteuil de randonnée tout-terrain. Après une heure d’effort, c’est l’heure de la préparation.

S’envoler grâce à une association

Mathis aura un copilote, Olivier Berzal. Ce parapentiste a créé l’association Plus 2 Sport, et emmène dans le ciel des enfants malades ou handicapés. "C’est un instant suspendu, dans les airs. Si on peut arriver à leur faire oublier cette maladie de par le fait qu’on est libre de toutes les contraintes terrestres, aériennes", confie-t-il. Lorsque le vent se lève, la magie souffle dans la voile et Mathis s’envole, plus léger. En bas, sa mère, Sarah, se dit "émue". "Pour une maman, c’est juste génial", dit-elle.