Franche-Comté : une médecin itinérante

Pour Hélène Verdon, médecin itinérante, c'est la fin des consultations en cabinet et le début des consultations à domicile. En remplacement à Gy, en Haut-de-Saône, elle est venue avec son camping-car, qui l’accompagne depuis mai dernier sur les routes de France, pour un drôle de voyage. "J'avais envie de visiter la France et voir d'autres fonctionnements de cabinet", raconte-t-elle. Son camping-car traverse les villages et s'arrête à Gy où elle a un rendez-vous de contrôle pour une dame de 80 ans.

500 km au compteur

Déjà 500 km au compteur du camping-car depuis 4 mois, et le bonheur de traverser les régions. À 30 ans, la jeune médecin réalise un de ses rêves : quitter son pays de la Loire où elle a été diplômée en 2016, à la faculté de médecine Nantes, et réaliser son tour de France à elle, dans sa maison roulante aménagée. Son passage en Haute-Saône se terminera samedi 18 août, à midi, après les consultations. Puis ensuite, repartir pour de nouvelles aventures.