Mort d'Aretha Franklin : les hommages se multiplient

L'Amérique tout entière chante à l'unisson en hommage à la "Reine de la Soul". Pendant près de six décennies, la sensibilité d'Aretha Franklin aura touché le pays et le monde. La star s'est éteinte jeudi 16 août à l'âge de 76 ans. Bien au-delà de Détroit (Etats-Unis), où se trouvait sa maison, des manifestations spontanées se sont organisées dans le pays, jusqu'à Hollywood Boulevard, autour de l'étoile qui porte son nom.

Les personnalités réagissent

A Memphis, où Aretha Franklin est née en 1942, on participe à l'hommage national, tandis qu'artistes, politiques et officiels multiplient les déclarations et font part de leur tristesse. Parmi les innombrables messages postés sur les réseaux sociaux, ceux de Paul McCartney et des Rolling Stones résonnent particulièrement lorsqu'ils évoquent celle qui était une grande source d'inspiration pour eux. Donal Trump a également salué une "femme exceptionnelle".