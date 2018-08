Barcelone : un an après les attentats, l'hommage

Les victimes et leurs familles se sont rendues sur les Ramblas, à Barcelone, en Espagne, un an après l'attentat du camion fou. Ce vendredi 17 août, elles ont déposé des fleurs sur une mosaïque avant d'aller se recueillir en musique. En tout, la cérémonie a duré moins de deux heures. Le roi d'Espagne Felipe VI, s'est rendu sur place, ainsi que le président Pedro Sanchez. Ils n'ont fait aucun discours politique.

"Il n'y a que le temps qui permet de se soigner"

Des Français étaient présents dans le public, comme Laurent Guillegault qui était là le jour des attentats. Il ne voulait pas louper la cérémonie. "Il n'y a que le temps qui permet de soigner et de se remettre", explique-t-il en ajoutant que ce pèlerinage était nécessaire pour lui. Il est tout de même un peu stressé, car il se souvient très bien du jour où la camionnette a fauché les passants présents sur les Ramblas. Quelques heures plus tard, c'est la ville de Cambrils qui a été touchée par un attentat. Au total, 16 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées.