Barcelone rend hommage aux victimes de ses attentats un an après

Comme un symbole ! Un an, jour pour jour, après l'attentat, c'est sur le lieu du drame, aux Ramblas que vont débuter les cérémonies d'hommage aux victimes. Les familles de ces victimes sont attendues. Elles vont se recueillir puis déposer quelques fleurs sur la mosaïque de Miro. C'est à cet endroit précisément que la course de la camionnette meurtrière s'est arrêtée. Afin de préserver ces familles, la foule sera tenue à l'écart de cette première partie de l'hommage.

Le roi et la reine présents

Elle sera regroupée sur la place de la Catalogne, place emblématique de Barcelone où l'on attend également le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, mais aussi le roi et la reine d'Espagne, Felipe et Latizia. Les autorités n'ont pas communiqué sur la forme que prendra cette deuxième partie de l'hommage, mais nul doute qu'elle sera dédiée à toutes les victimes des attentats de Catalogne, à la fois celle de Barcelone et celle de Cambrils.

