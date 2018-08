Gênes : entre 10 et 20 personnes disparues sous les décombres

Depuis l'effondrement du viaduc de Gênes, en Italie, les sauveteurs fouillent les amas de ferrailles sans relâches. La journaliste Anne-Claire Poignard, est sur place. "Selon le procureur général de Gênes, il y aurait encore entre 10 et 20 personnes disparues. Des personnes susceptibles d'être passées sur le pont et dont les familles sont toujours sans nouvelles depuis mardi 14 août", rapporte-t-elle.

350 pompiers mobilisés

Sur le site, les recherches se poursuivent. "On aperçoit des grues, des pelleteuses qui dégagent un par an ces énormes blocs de béton", décrit la journaliste avant de rajouter : "Les secours cherchent des cavités à l'intérieur desquelles des personnes pourraient se trouver. C'est un travail qui est long, périlleux". Plus le temps passe et plus les chances de retrouver les survivants s’amenuisent. Néanmoins, "les secours ne renoncent pas. Mille personnes sont toujours mobilisées sur ce site. Parmi lesquelles, 350 pompiers", conclut Anne-Claire Poignard.