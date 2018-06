France : les mégots peuvent être recyclés

Le mégot est un fléau composé de plastique, de viscose, et de plus de 4000 polluants chimiques, il met plus de dix ans à se dégrader. 70 % des mégots sont jetés sur la voie publique, soit 2 milliards par an pour la seule ville de Paris. Ceux qui sont récoltés repartent en fumée dans des incinérateurs.

Un recyclage particulièrement onéreux

Mais désormais, une infime partie de ces mégots est collectée par une jeune entreprise nommée MéGO!. Celle-ci collecte les mégots grâce à des cendriers, installés dans plusieurs villes françaises. Les mégots arrivent ensuite dans un centre de recyclage unique en Europe près de Brest (Finistère), où ils sont ensuite dépollués et désassemblés afin d'en retirer la partie recyclable, qui est une sorte de plastique. Le matériau peut ensuite être utilisé pour fabriquer du petit mobilier. Mais ce traitement est particulièrement cher : il coûte 10 euros le kilo. Les mégots sont l'un des déchets les plus chers à recycler.

