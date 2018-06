Coupe du monde : les supporters russes galvanisés par la victoire

La Coupe du monde de football est lancée en Russie, jeudi 14 juin. Lors du match d'ouverture, la Russie a écrasé l'Arabie saoudite (5-0). Sur place, le journaliste Josselin Debraux explique : "Depuis plusieurs jours, les supporters sud-américains mettaient l'ambiance dans les rues de Moscou. Mais depuis ce matin, on sent la ferveur monter chez les supporters russes. Le terme le plus approprié est sans doute celui de 'curiosité' dans ce pays de hockey sur glace. Depuis plusieurs jours, la presse tirait à boulets rouges sur l'équipe nationale et écrivait même que c'était 'la pire équipe russe de l'histoire de la Coupe de monde'."

Les supporters russes croient à la victoire

Mais les supporters russes voulaient y croire, un récent sondage annonçait que 14% des Russes pensent que leur équipe va remporter la Coupe du monde. Après cette démonstration 5-0 face à l'Arabie Saoudite, ils y croient plus que jamais.

