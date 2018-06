Martyre de l'A10 : le mystère enfin résolu

Dans le cimetière de la petite commune de Suevres (Loir-et-Cher), une sépulture est anonyme. Y est gravé : "Ici repose un ange". Cet ange retrouvé au bord de l'autoroute A10 en août 1987 a désormais une identité : Inass Touloub. Jusqu'ici, seul son visage tuméfié était connu. Des recherches sans précédent ont été lancées à l'époque pour tenter de savoir qui était la petite fille. Son visage est alors diffusé dans plus de 30 pays et 65 000 écoles sont visitées. Sans succès.

Les parents soupçonnés

Le premier rebondissement a eu lieu en 2016. Un homme est interpellé au détour d'une affaire de violence. Son empreinte génétique concorde avec une trace ADN retrouvée sur la couverture qui enveloppait le corps d'Inass. Il se trouve que l'individu est le frère de la petite fille. "On a fait le lien, et puis on a pu remonter du frère d'Inass vers son papa et sa maman", détaille Frédéric Chevallier, le procureur de la République de Blois (Loir-et-Cher). Les parents sont très vite soupçonnés car ils n'ont jamais déclaré la disparition de leur fille. Il sont mis en examen depuis jeudi 14 juin pour meurtre et recel de cadavre.

